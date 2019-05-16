Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Coronel Tadeu

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou nesta quarta-feira (15) processo disciplinar para averiguar se o deputado Coronel Tadeu (PSL-SP) quebrou decoro parlamentar.
O pedido foi solicitado pelo PSDB após reunião, em março deste ano, da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) em que o deputado Coronel Tadeu acusou o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin de ter feito acordo com o PCC. Na ocasião, o deputado também chamou o ex-governador de “assassino de policiais”.
O colegiado sorteou uma lista com três nomes para posterior escolha do relator do processo. Os sorteados foram os deputados Professora Rosa Neide (PT-MT), Célio Mouro (PT-TO) e Márcio Jerry (PCdoB-MA).
Deputados condenados por quebra de decoro podem ter punições que vão desde a censura oral e até a perda do mandato.