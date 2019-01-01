Confira o passo a passo da posse de Bolsonaro nesta terça

O discurso, segundo integrantes da equipe de Bolsonaro, vai reforçar promessas de campanha, como a de implementar uma administração pública mais enxuta e de tolerância zero com a corrupção Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Jair Bolsonaro Após encerrar uma sequência de quatro vitórias do PT nas urnas, o presidente eleito,, fará na tarde de hoje, no primeiro discurso como chefe de Estado, um chamamento à união dos brasileiros e dirá que há esperança de dias melhores. Ele também fará defesa da austeridade na administração pública.

Quando realizar o juramento perante o Congresso Nacional, por volta de 15h, Bolsonaro se tornará o 38º presidente do Brasil. Terá sob seu comando um país com mais de 200 milhões de habitantes, brasileiros de diferentes crenças, posições políticas e visões de comportamento. Para falar a todos pela primeira vez, o presidente preparou dois textos.

O primeiro será lido na presença de deputados, senadores e presidentes dos Poderes constituídos, que farão parte da mesa na sessão solene de posse no plenário da Câmara de Deputados. O segundo discurso será dirigido ao público, na Praça dos Três Poderes, logo após receber a faixa presidencial de seu antecessor, Michel Temer (MDB).

Os pronunciamentos foram preparados nos últimos dias pelo próprio Bolsonaro, com a ajuda do futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, e dos três filhos políticos, Flávio, eleito senador pelo Rio, Eduardo, reeleito deputado por São Paulo, e Carlos, vereador no Rio de Janeiro.

Considerado o auxiliar mais próximo do novo presidente, Heleno também foi o responsável por dar forma final aos pronunciamentos de Bolsonaro logo após a vitória no segundo turno da disputa presidencial. O general ainda ajudou a escrever o discurso da cerimônia de diplomação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia 10 de dezembro.

Enquanto recebia familiares e apoiadores na Granja do Torto, ontem à tarde, o presidente aproveitou para fazer ajustes finais nos textos. Até o chanceler Ernesto Araújo, que comandará a política internacional, foi consultado. Uma das principais preocupações de Bolsonaro é passar uma mensagem clara à comunidade internacional, de normalidade institucional.

Promessas de campanha

De acordo com interlocutores, não há previsão de que Bolsonaro faça um pronunciamento de improviso, mesmo quando se dirigir à nação no parlatório do Palácio do Planalto. No Congresso, os presidentes eleitos costumam fazer uma exposição mais formal e política. Já ao público em geral, o tom tende a ser mais emotivo. Por outro lado, alertam auxiliares de Bolsonaro, a se julgar pelo estilo do novo presidente, não será surpresa se fugir ao roteiro que ele mesmo determinou.

O discurso, segundo integrantes da equipe de Bolsonaro, vai reforçar promessas de campanha, como a de implementar uma administração pública mais enxuta e de tolerância zero com a corrupção. O novo presidente reforçará que o Brasil está prestes a entrar em um novo tempo, deixando para trás os anos de governo de esquerda. Apesar das referências negativas ao PT, a fala terá apelos por união.

Ontem, ao visitar a Granja do Torto, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o presidente eleito fará um discurso ao estilo “papo reto”, com linguagem popular que marcou sua campanha, sempre falando diretamente aos brasileiros de maneira geral.

"Vai ser um discurso de muita fé num Brasil que vai mudar, com muita humildade, como é o jeito dele. E aquela coisa: curto, papo reto, direto", afirmou Onyx.

De acordo com o futuro ministro, Bolsonaro “está bem, está animado, está se preparando”. Na saída, ele desceu do carro e falou com os apoiadores que estavam no local. Onyx disse que Bolsonaro desejava a eles um “2019 abençoado”.

"Quero agradecer vocês. Muito obrigado por tudo", disse o futuro ministro.

Como será a cerimônia

Esquema de segurança será inédito para esse tipo de evento.

1 - Começo às 14h30: O presidente eleito segue em carro aberto pela Esplanada até o Congresso Nacional, aonde deve chegar por volta das 14h50m*

2 - No Congresso 15: No Congresso, é recebido pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, e ocorre a cerimônia de posse.

3 - Saída do Congresso 16h: Na saída do Congresso, recebe honras militares e segue para o Palácio do Planalto.

4 - Palácio do Planalto 16h30: Após subir a rampa do Planalto, recebe a faixa presidencial do antecessor e faz pronunciamento.

17h: Recebe delegações de outros países e dá posse aos ministros.

5 - Palácio do Itamaraty 18h30: Participa de cerimônia no Itamaraty, com autoridades estrangeiras.

Roteiro da cerimônia

14h45 – Desfile do cortejo presidencial da Catedral de Brasília ao Congresso Nacional;

14h50 – Chegada do cortejo presidencial ao Congresso Nacional;

15h – Abertura da sessão solene de posse no plenário da Câmara dos Deputados, com discursos de Bolsonaro e dos presidentes da Câmara e do Senado;

15h45 – Término da sessão solene de posse no plenário da Câmara dos Deputados;

16h – Cerimônia de execução do Hino Nacional, seguida de salva de tiros e revista de tropas;

16h15 – Desfile do cortejo presidencial do Congresso Nacional ao Palácio do Planalto;

16h20 – Chegada do cortejo presidencial ao Palácio do Planalto, com a entrega da faixa presidencial;

16h30 – Pronunciamento de Jair Bolsonaro;

17h – Cumprimentos dos convidados internacionais;

17h30 – Cerimônia de nomeação dos ministros de Estado;

18h15 – Fotografia oficial;

18h25 – Desfile do cortejo presidencial, com a faixa presidencial, do Palácio do Planalto ao Palácio Itamaraty;

18h30 – Recepção oferecida por Jair e Michelle Bolsonaro.

Segurança

- Bolsonaro vai usar colete à prova de bala;

- 12 mil militares e policiais vão participar do esquema;

- Haverá atiradores de elites em pontos estratégicos;

- Não haverá bloqueio de celulares;

- Haverá agentes de segurança infiltrados na multidão;

- A Esplanada e ruas próximas já estarão fechadas ao trânsito no dia 30 de dezembro;

- A partir da Rodoviária do Plano Piloto, haverá 4 linhas de revista e detectores de metal;

- O espaço aéreo será fechado;

Ação contra ameaça

Além de Onyx, um dos irmãos do presidente eleito, Renato Bolsonaro, falou, neste domingo (31), com simpatizantes na entrada da granja. Ele disse que toda a família — incluindo a mãe de 91 anos e os cinco irmãos de Bolsonaro — estava no local, onde passaria a virada de ano.