Como estão promessas de Casagrande após primeiro ano de novo mandato no ES

Uma versão anterior deste conteúdo afirmava, em relação ao Hospital Geral de Cariacica, que o prazo para conclusão era o começo de 2025, data calculada a partir de informações disponibilizadas no sistema GeoObras, do Tribunal de Contas do Espírito Santo. O Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) se manifestou após a publicação da matéria e afirmou que a expectativa de entrega do hospital é dezembro de 2025. O texto no infográfico acima foi corrigido.