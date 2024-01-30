Como estão promessas de Casagrande após primeiro ano de novo mandato no ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), tomou posse para seu terceiro mandato há cerca de um ano. E, com um novo mandato, vieram também novas promessas de obras e serviços para a população. Passados pouco mais de 12 meses de trabalho, A Gazeta reuniu os anúncios feitos pelo chefe do Executivo estadual no plano de governo e em entrevistas nas áreas de Educação, Cultura, infraestrutura, Saúde e Transportes para avaliar quais delas avançaram e quanto ainda falta ser concluído nos próximos três anos de administração. Confira no infográfico abaixo.
Atualização
31/01/2024 - 7:17
Uma versão anterior deste conteúdo afirmava, em relação ao Hospital Geral de Cariacica, que o prazo para conclusão era o começo de 2025, data calculada a partir de informações disponibilizadas no sistema GeoObras, do Tribunal de Contas do Espírito Santo. O Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) se manifestou após a publicação da matéria e afirmou que a expectativa de entrega do hospital é dezembro de 2025. O texto no infográfico acima foi corrigido.