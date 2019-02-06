Comissão externa da Câmara fará visita técnica a Brumadinho na sexta

A comissão externa da Câmara dos Deputados criada para acompanhar os desdobramentos do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho (MG) visitará a cidade mineira na sexta-feira (08). O colegiado, composto por 15 parlamentares, vai inspecionar o local do rompimento da Barragem 1 da Mina do Córrego do Feijão.
“Nós estaremos lá junto com o comitê de crise, bombeiros, Polícia Civil, Ministério Público estadual e federal e os parlamentares de Minas. Lá, contatamos a prefeitura, a Câmara Municipal e as pessoas que foram atingidas. Será uma visita in loco para abrir as portas da comissão para receber propostas, por exemplo, que o Ministério Público tem em relação à legislação”, disse o coordenador da comissão, deputado Zé Silva (SD-MG).
O parlamentar apresentou nesta quarta-feira (06) uma proposta de plano de trabalho do colegiado. Os deputados voltam a se reunir na próxima terça-feira (12) para aprovar o documento.
“Nosso objetivo é rever a legislação existente no Brasil e as que estão em tramitação e propor um novo arcabouço legal para evitar que tragédias como essa voltem a acontecer”, disse o deputado, em alusão à legislação referente às barragens e à prevenção de desastres.
O número de mortos após o rompimento da barragem subiu para 150, conforme balanço divulgado hoje pela Defesa Civil do estado. Desse total, 134 vítimas foram identificadas e 16 permanecem sem identificação até o momento.
Ainda de acordo com a atualização, 182 pessoas continuam desaparecidas, sendo 55 funcionários da Vale e 127 terceirizados e membros da comunidade. A tragédia deixou, ao todo, 103 desabrigados. Três pessoas permanecem hospitalizadas.