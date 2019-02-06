Comissão externa da Câmara fará visita técnica a Brumadinho na sexta

A tragédia causada pelo rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, a 57 quilômetros de Belo Horizonte, completa nesta quarta-feira (06) 13 dias de buscas. Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

A comissão externa da Câmara dos Deputados criada para acompanhar os desdobramentos do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho (MG) visitará a cidade mineira na sexta-feira (08). O colegiado, composto por 15 parlamentares, vai inspecionar o local do rompimento da Barragem 1 da Mina do Córrego do Feijão.

“Nós estaremos lá junto com o comitê de crise, bombeiros, Polícia Civil Ministério Público estadual e federal e os parlamentares de Minas. Lá, contatamos a prefeitura, a Câmara Municipal e as pessoas que foram atingidas. Será uma visita in loco para abrir as portas da comissão para receber propostas, por exemplo, que o Ministério Público tem em relação à legislação”, disse o coordenador da comissão, deputado Zé Silva (SD-MG).

O parlamentar apresentou nesta quarta-feira (06) uma proposta de plano de trabalho do colegiado. Os deputados voltam a se reunir na próxima terça-feira (12) para aprovar o documento.

“Nosso objetivo é rever a legislação existente no Brasil e as que estão em tramitação e propor um novo arcabouço legal para evitar que tragédias como essa voltem a acontecer”, disse o deputado, em alusão à legislação referente às barragens e à prevenção de desastres.

O número de mortos após o rompimento da barragem subiu para 150, conforme balanço divulgado hoje pela Defesa Civil do estado. Desse total, 134 vítimas foram identificadas e 16 permanecem sem identificação até o momento.