Com laranjas, deputados do PSOL fazem protesto contra Bolsonaro

Hoje, diante da pressão sobre o caso, Bolsonaro tem reunião com Álvaro Antônio as 14h, noo. O assunto não foi divulgado pela assessoria de imprensa do presidente. A oposição questiona o fato do ministro da Secretaria-Geral,, ter sido demitido após suspeitas de participação no uso de candidaturas laranja, enquanto Álvaro Antônio continuou no cargo. Bolsonaro, no entanto, justifica que a demissão ocorreu por razões de “foro íntimo”.