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Com laranjas, deputados do PSOL fazem protesto contra Bolsonaro

'Hoje tem laranjada?', cantavam os deputados em coro enquanto o presidente estava na Casa para entregar texto da reforma da Previdência

Publicado em 

20 fev 2019 às 13:40

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 13:40

Parlamentares de oposição fazem manifestação segurando laranjas na chegada do presidente Jair Bolsonaro para entrega do texto da reforma da Previdência ao Congresso Nacional Crédito: FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS
Um grupo de deputados do PSOL organizou um protesto no salão verde da Câmara dos Deputados neste momento contra o presidente Jair Bolsonaro e seu partido, o PSL. Vestidos com aventais alaranjados, cerca de dez parlamentares da oposição trouxeram laranjas para, segundo eles, “recepcionar o presidente”, na Casa para entregar formalmente a reforma da Previdência.
Entre eles, estão os deputados Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e Ivan Valente (PSOL-SP). As cores das roupas e as frutas servem como referência às suspeitas de que o PSL usou candidaturas laranja em Pernambuco e Minas Gerais na última eleição. Para os oposicionistas, Bolsonaro não tem legitimidade para apresentar a proposta e já se posicionou contra a reforma no passado.
“Hoje tem laranjada?”, cantavam os deputados em coro. “Bolsonaro mente”, ecoavam em outro momento. Eles também pedem a demissão do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que era presidente do diretório estadual do PSL em Minas no ano passado e é acusado de envolvimento no esquema.
Hoje, diante da pressão sobre o caso, Bolsonaro tem reunião com Álvaro Antônio as 14h, no Palácio do Planalto. O assunto não foi divulgado pela assessoria de imprensa do presidente. A oposição questiona o fato do ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebianno, ter sido demitido após suspeitas de participação no uso de candidaturas laranja, enquanto Álvaro Antônio continuou no cargo. Bolsonaro, no entanto, justifica que a demissão ocorreu por razões de “foro íntimo”.

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