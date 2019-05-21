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Fake News

Com declaração falsa, nova montagem atribui a Haddad apoio a Maduro

Alvo recorrente de boatos sobre a Venezuela, ex-prefeito nunca disse que Maduro é 'exemplo e inspiração'

Publicado em 

20 mai 2019 às 22:04

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 22:04

Fernando Haddad (PT) Crédito: Reprodução/TV Globo
É falsa a imagem compartilhada no Facebook que aponta o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) como autor de declaração de que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, seria “um exemplo e inspiração”, e que a culpa pelos problemas enfrentados no país vizinho seria da oposição “que não colabora”.
Não há nenhum registro que aponte para a existência dessa frase. O petista já declarou que o governo de Maduro não pode ser considerado uma democracia.
No entanto, como o PT soltou nota oficial neste mês dando apoio à manutenção de Maduro no poder, é comum ver boatos que associam petistas ao regime do país vizinho. O Estadão Verifica já desmentiu, por exemplo, uma alegação de que o venezuelano teria “convocado” alguns petistas — entre eles Haddad — para defender o regime chavista neste momento de crise.
O próprio Haddad costuma ser alvo mais diretamente: durante as eleições, circulou um boato que atribuia erroneamente ao ex-prefeito a seguinte frase: “A revolução que acontece na Venezuela, é sem dúvidas uma conquista que deverá ser exemplo para todos os Paises! Parabéns Maduro! Estamos juntos ! (sic)”
A relação com o regime de Maduro é motivo de discordância entre grupos petistas. O Estado já mostrou, por exemplo, que a presidente do partido, Gleisi Hoffmanm (que apoia Maduro), discutiu com Haddad, mais crítico ao regime, em reunião da Executiva Nacional da legenda.

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