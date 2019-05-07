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Ministra e Governador

Com Carmen Lúcia, Zema ressalta papel do judiciário em evento em Minas

"Nossas leis devem caminhar no sentido de harmonizar o convívio entre as pessoas, ao invés de promover a litigância", afirmou

Publicado em 

06 mai 2019 às 22:28

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 22:28

Ao lado de Carmen Lúcia, Zema ressalta papel do judiciário em evento em Nova Lima Crédito: Instagram | Arquivo
O governador Romeu Zema participou nesta segunda-feira (6) da abertura do 11º Congresso Mineiro de Direito Administrativo, em Nova Lima (MG).
Ao lado da ministra do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia, Zema ressaltou a importância do judiciário e da independência entre os três Poderes.
"Nossas leis devem caminhar no sentido de harmonizar o convívio entre as pessoas, ao invés de promover a litigância", afirmou.
O tema central do congresso, que vai até quarta-feira desta semana, é "Direito Administrativo nos 30 anos da Constituição Federal".
Também participaram do evento representantes do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, advogados, juristas e outras autoridades.

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