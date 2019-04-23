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Ministério Público

CNMP abre processo contra Dallagnol após fala sobre ministros do STF

Coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, por entrevista na qual ele disse que ministros do STF formam "uma panelinha que manda uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção"

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 19:03

Publicado em 

23 abr 2019 às 19:03
CNMP abre processo contra Dallagnol após fala sobre ministros do STF Crédito: Reprodução/Twitter/Rogério Hoepers
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu na tarde desta terça-feira (23), por dez votos a quatro, abrir um processo administrativo disciplinar contra o procurador Deltan Dallagnol.
Coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, por entrevista na qual ele disse que os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski formam "uma panelinha que manda uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção".
O procurador falou sobre o assunto em entrevista à CBN.
"Os três mesmos de sempre do Supremo Tribunal Federal que tiram tudo de Curitiba e que mandam tudo para a Justiça Eleitoral e que dão sempre os habeas corpus, que estão sempre formando uma panelinha assim que manda uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção", disse Dallagnol.
"Eu não estou dizendo que estão mal-intencionados nem nada, estou dizendo que objetivamente a mensagem que as decisões mandam é de leniência", completou.

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