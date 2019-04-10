Cem dias de governo: segurança é desafio para Casagrande

Governo implanta Programa Estado Presente Crédito: Ademir Ribeiro/Secom

segurança pública segue como uma área sensível. Apesar de os números de homicídio continuarem na tendência de queda, os cem primeiros dias do governo de Renato Casagrande PSB ) mostraram que asegue como uma área sensível.

menor número para o período em 23 anos e queda de 13,5% na comparação com os mesmos meses de 2019. Até março deste ano, foram 283 assassinatos. É oe queda de 13,5% na comparação com os mesmos meses de 2019.

Por outro lado, os números contrastam com uma sobreposição de registros de armas de alto poder de destruição encontradas ou maciçamente disseminadas em vídeos por bandidos em redes sociais e com desespero de famílias acuadas por tiroteios em morros de Vitória.

“bomba-relógio” nos presídios, como o próprio governador definiu. A situação do sistema penitenciário fez Casagrande levar o panorama pessoalmente ao ministro da Justiça, Sergio Moro, a criar uma força-tarefa para tratar do tema e a estudar a reativação do antigo Presídio da Glória, em Vila Velha. Há, ainda, uma” nos presídios, como o próprio governador definiu. A situação do sistema penitenciário fez Casagrande levar o panorama pessoalmente ao ministro da Justiça, Sergio Moro, a criar umapara tratar do tema e a estudar a, em Vila Velha.

INSATISFAÇÃO

anistia administrativa, eles insistem por melhorias salariais e “valorização profissional”. Em meio a tudo isso, Casagrande convive com uma permanente insatisfação de setores das polícias. Primeiro, a militar. Embora os grevistas de 2017 tenham sido contemplados com uma ampla, eles insistem por melhorias salariais e “valorização profissional”.

Mais recentemente, os policiais civis esbravejaram e disseram “unidos” aos pleitos dos colegas militares. Foram autorizados por deputados estaduais a usar a tribuna da Assembleia para disparar queixas contra o governo.

“colapso da segurança pública” e acusações de “pedalada fiscal” porque a Secretaria da Fazenda pediu R$ 4 milhões do fundo de aparelhamento da Polícia Civil para usar em outras áreas. Houve ameaças dee acusações de “pedalada fiscal” porque a Secretaria da Fazenda pediu R$ 4 milhões do fundo de aparelhamento da Polícia Civil para usar em outras áreas.

Policiais acompanharam aprovação da anistia administrativa em sessão na Assembleia Crédito: Tati Beling/Ales

Nesta terça-feira (09), o secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, pôs panos quentes nas reclamações. “Há diálogo permanente, atendendo as associações, ouvindo suas angústias. Mas sempre reforçando que está no terceiro mês, e que há alguns engessamentos, principalmente na questão fiscal”, afirmou.

Doutor e professor do mestrado de Segurança Pública da UVV, Pablo Lira avalia positivamente a retomada do programa Estado Presente para o combate à violência. Sobre as críticas das classes policiais, diz que os servidores saberão reconhecer o cenário econômico. “A grande maioria tem essa consciência. Temos que aguardar as questões econômicas para os diálogos avançarem. O momento é de prudência no Estado e no Brasil”, disse.

ESCORREGÕES

reportagem de A GAZETA mostrou que as mudanças permitirão cerca de R$ 100 milhões a mais na arrecadação. No período de cem dias, o governo sofreu alguns escorregões. Em pleno ambiente de tensão com a PM, por exemplo, errou um cálculo sobre o impacto das mudanças nas normas previdenciárias dos policiais e bombeiros militares. Em vez de prejuízo de R$ 35 milhões,que as mudanças permitirão cerca de R$ 100 milhões a mais na arrecadação.

Também soaram negativamente algumas nomeações patrocinadas por Casagrande e escolhas feitas para a composição da equipe de governo.

Vasco Gonçalves foi preso pela Polícia Federal. Contra ele pesam suspeitas de fraudes na instituição que comandou antes de ser chamado por Casagrande, o Banco de Brasília (BRB). No dia seguinte à posse como presidente do Banestes,. Contra ele pesam suspeitas de fraudes na instituição que comandou antes de ser chamado por Casagrande, o Banco de Brasília (BRB).

Reportagem de A GAZETA lembrou que o político de Muqui havia sido impedido de assumir a prefeitura daquela cidade porque foi enquadrado na Ficha Limpa e, apesar disso, ganharia cargo estratégia na gestão estadual. Antes disso, o governo pretendia emplacar José Paulo Viçosi, o Frei Paulão (PSB), como subsecretário de Agricultura.que o político de Muqui havia sido impedido de assumir a prefeitura daquela cidade porque foi enquadrado na Ficha Limpa e, apesar disso, ganharia cargo estratégia na gestão estadual.

Os três meses também fizeram com que Casagrande trabalhasse politicamente para emplacar o então presidente do partido dele, o PSB, no cargo vitalício de conselheiro do Tribunal de Contas.

O secretariado de Casagrande tem uma expressiva parcela de filiados ao PSB. A escolha de socialistas para outros cargos, como os de superintendente regionais de Educação, também causaram desconforto.