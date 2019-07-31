Casagrande veta 13º do auxílio-alimentação e sanciona 307 cargos do MPES

Casagrande vetou a criação da 13ª parcela do auxílio-alimentação para os servidores Crédito: Ricardo Medeiros

vetos parciais, a lei proposta pelo Ministério Público Estadual (MPES) e 307 cargos comissionados na estrutura da instituição comandada pelo procurador-geral de Justiça, Eder Pontes. A sanção está publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (31). O governador Renato Casagrande sancionou, com, a lei proposta pelo Ministério Público Estadual (MPES) e aprovada pela Assembleia Legislativa que autoriza a criação decomissionados na estrutura da instituição comandada pelo procurador-geral de Justiça,. A sanção está publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (31).

O impacto dos comissionados, quando todas as vagas estiverem preenchidas, será de R$ 27,2 milhões. A sanção veio acompanhada por vetos parciais. Entre eles, o do item que criaria a 13ª parcela do auxílio-alimentação para os servidores (promotores e procuradores são chamados de membros) no valor de R$ 1.231,00, como Casagrande já havia anunciado

O governador vetou, ainda, outro ponto proposto pelo órgão ministerial. Exatamente o que permitiria a redução da carga horária de 40 horas semanais dos servidores efetivos "mediante acordo coletivo de trabalho, interesse do serviço ou pedido de servidor" com redução proporcional de salários.

Há, ainda, outros trechos vetados, como o que daria ao MPES a possibilidade de atuar em processos relacionados a fundações.

Também foi vetada, num primeiro momento, a definição do recesso no MPES no período entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, mesmo intervalo do Poder Judiciário. Na quinta-feira (1º), no entanto, o diário oficial registrou uma errata reabilitando o item.

Your browser does not support the audio element. Casagrande veta décimo terceiro do auxílio-alimentação e sanciona 307 cargos do MPES

As reduções solicitadas individualmente por servidores deveriam ser submetidas ao procurador-geral de Justiça. Eram dois os projetos propostos pelo MPES, um de lei e outro de lei complementar. Ambos, agora sancionados, versam sobre temas correlatos.

Além dos 307 comissionados, os textos criam 21 cargos efetivos e quatro funções gratificadas. Ao todo, o impacto, quando todas vagas estiveram preenchidas, chegará a R$ 28,9 milhões. Vetado, o 13ª do auxílio teria impacto de R$ 805,5 mil.