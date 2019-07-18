Casagrande vai vetar 13º do auxílio-alimentação do MPES

A proposta é alvo de críticas de parlamentares e da. O MPES afirma que as vagas de livre nomeação não serão preenchidas de uma só vez. A instituição justifica também a abertura da nova frente de despesas com a eliminação de 65 cargos de promotores de Justiça e promotores de Justiça substitutos. Esses cargos, no entanto, já estão vagos. Se fossem preenchidos, ainda de acordo com o Ministério Público, custariam R$ 36,8 milhões.