Casagrande sobre Ciciliotti: 'Tenho certeza que fará bom trabalho'

Governador Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva

a decisão dos 27 deputados estaduais em escolher o nome de Luiz Carlos Ciciliotti (PSB) para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. Em Brasília, onde participa na tarde desta terça-feira (19) do Fórum de Governadores, no Palácio do Buriti, o governador Renato Casagrande (PSB) aprovoupara a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas.

"Achei bom, tenho certeza que ele fará um bom trabalho. A assembleia atuou de forma unitária, foi boa a decisão. É bom haver esta estabilidade entre o Executivo e Legislativo", disse.

Questionado sobre as qualidades do dirigente de seu partido, o governador ressaltou que ele tem anos de experiência como funcionário público. No início deste ano, Ciciliotti foi nomeado assessor especial nível III da Secretaria Estadual de Governo.

"Ele é um bom nome, e os outros também eram muito bons, de auditores do Tribunal de Contas. Os quatro nomes são de muito boa qualidade", afirmou, em referência à lista tríplice com membros do corpo técnico do próprio Tribunal de Contas, composta por Alexsander Binda Alves, Odilson Souza Barbosa Junior e Holdar de Barros Figueira Netto.