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Casagrande sobre Ciciliotti: 'Tenho certeza que fará bom trabalho'

Escolhido por 27 dos 30 deputados estaduais para ser conselheiro do Tribunal de Contas, Luiz Carlos Ciciliotti é presidente estadual do PSB e aliado histórico do governador. "É bom haver estabilidade entre Executivo e Legislativo", avalia Casagrande
Natalia Devens

Natalia Devens

Publicado em 

19 fev 2019 às 19:38

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 19:38

Governador Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva
Em Brasília, onde participa na tarde desta terça-feira (19) do Fórum de Governadores, no Palácio do Buriti, o governador Renato Casagrande (PSB) aprovou a decisão dos 27 deputados estaduais em escolher o nome de Luiz Carlos Ciciliotti (PSB) para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas.
"Achei bom, tenho certeza que ele fará um bom trabalho. A assembleia atuou de forma unitária, foi boa a decisão. É bom haver esta estabilidade entre o Executivo e Legislativo", disse.
Questionado sobre as qualidades do dirigente de seu partido, o governador ressaltou que ele tem anos de experiência como funcionário público. No início deste ano, Ciciliotti foi nomeado assessor especial nível III da Secretaria Estadual de Governo.
"Ele é um bom nome, e os outros também eram muito bons, de auditores do Tribunal de Contas. Os quatro nomes são de muito boa qualidade", afirmou, em referência à lista tríplice com membros do corpo técnico do próprio Tribunal de Contas, composta por Alexsander Binda Alves, Odilson Souza Barbosa Junior e Holdar de Barros Figueira Netto.
A vaga aberta é para substituir o conselheiro aposentado Valci Ferreira, que já estava afastado da função há mais de uma década, por decisão judicial.

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