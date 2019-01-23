Casagrande sanciona Orçamento para o ano de 2019

Entre as pastas que mais receberão recursos de acordo com o Orçamento estão Educação, com R$ 2,2 bilhões; Saúde, também com R$ 2,2 bilhões; e Segurança Pública, com R$ 2,5 bilhões. Estas secretarias também não foram afetadas pelo decreto de contingenciamento, que adotou cortes em custeio em diversas áreas do governo.