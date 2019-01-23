O Orçamento anual do Estado para 2019 já está em vigor. A proposta orçamentária foi aprovada no último dia 14 pelos deputados estaduais em caráter extraordinário, após convocação do governador Renato Casagrande (PSB). A Lei 10.978 foi sancionada pelo chefe do Executivo e publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado de sexta-feira (18). O Orçamento ficou fixado em R$ 17.720.861.504.
Entre as pastas que mais receberão recursos de acordo com o Orçamento estão Educação, com R$ 2,2 bilhões; Saúde, também com R$ 2,2 bilhões; e Segurança Pública, com R$ 2,5 bilhões. Estas secretarias também não foram afetadas pelo decreto de contingenciamento, que adotou cortes em custeio em diversas áreas do governo.
O Orçamento apresentado por Casagrande não sofreu nenhuma alteração na Assembleia, permanecendo R$ 493 milhões menor que a proposta feita por Paulo Hartung (sem partido) no ano passado. A equipe do atual governo calculou arrecadação menor neste ano, por isso um decreto de contingenciamento foi publicado no dia 2 de janeiro, com validade de 120 dias a partir do lançamento.
Casagrande sanciona Orçamento para o ano de 2019
O plano faz um corte em gastos com diárias, passagens aéreas e restringe uso de celulares funcionais por parte de políticos e servidores, além de suspender eventos com coffee break, bufê e sonorização. O governo pretende fazer uma economia de 10% dos gastos em relação à média dos anos anteriores.
Mesmo com os cortes de gastos, o Orçamento deste ano é 5,04% superior ao do ano passado. Em 2018 a estimativa para gastos era de R$ 16,8 bilhões, quase um bilhão a menos que o atual.