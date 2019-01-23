Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lei Orçamentária

Casagrande sanciona Orçamento para o ano de 2019

Com isso, governo do Estado terá R$ 17.720.861.504 para despesas. Saúde, Educação e Segurança Pública são as secretarias que terão mais recursos

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 22:15

Publicado em 

22 jan 2019 às 22:15
Renato Casagrande sancionou Orçamento para 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva
O Orçamento anual do Estado para 2019 já está em vigor. A proposta orçamentária foi aprovada no último dia 14 pelos deputados estaduais em caráter extraordinário, após convocação do governador Renato Casagrande (PSB). A Lei 10.978 foi sancionada pelo chefe do Executivo e publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado de sexta-feira (18). O Orçamento ficou fixado em R$ 17.720.861.504.
Entre as pastas que mais receberão recursos de acordo com o Orçamento estão Educação, com R$ 2,2 bilhões; Saúde, também com R$ 2,2 bilhões; e Segurança Pública, com R$ 2,5 bilhões. Estas secretarias também não foram afetadas pelo decreto de contingenciamento, que adotou cortes em custeio em diversas áreas do governo.
O Orçamento apresentado por Casagrande não sofreu nenhuma alteração na Assembleia, permanecendo R$ 493 milhões menor que a proposta feita por Paulo Hartung (sem partido) no ano passado. A equipe do atual governo calculou arrecadação menor neste ano, por isso um decreto de contingenciamento foi publicado no dia 2 de janeiro, com validade de 120 dias a partir do lançamento.
Casagrande sanciona Orçamento para o ano de 2019
O plano faz um corte em gastos com diárias, passagens aéreas e restringe uso de celulares funcionais por parte de políticos e servidores, além de suspender eventos com coffee break, bufê e sonorização. O governo pretende fazer uma economia de 10% dos gastos em relação à média dos anos anteriores.
O Orçamento também não prevê a abertura de novos concursos públicos e nem reajustes nos salários dos servidores públicos estaduais neste ano.
Mesmo com os cortes de gastos, o Orçamento deste ano é 5,04% superior ao do ano passado. Em 2018 a estimativa para gastos era de R$ 16,8 bilhões, quase um bilhão a menos que o atual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Paulo Hartung Renato Casagrande
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados