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Eleições 2022

Casagrande reúne aliados em carreata e se diz satisfeito com campanha

O candidato à reeleição esteve com o vice, Ricardo Ferraço, em carreata por bairros de Vitória na manhã deste sábado (01)

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 15:42

João Vitor Castro*

João Vitor Castro*

Publicado em 

01 out 2022 às 15:42
Carreata realizada pelo candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) em 01/10/2022. Fotos enviadas pela assessoria.
Casagrande e Ferraço fazem carreata em bairros de Vitória no último dia da campanha Crédito: Helio Filho/Assessoria
Por volta das 9 horas da manhã deste sábado (01), o atual governador e candidato à reeleição no Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), deu início a uma carreata com aliados e apoiadores. O movimento teve concentração em São Pedro e passou por toda a região, seguindo para a Grande Goiabeiras, Bairro de Fátima e Jardim Camburi.
Casagrande estava acompanhado de seu candidato a vice, Ricardo Ferraço (PSDB). Segundo informações anteriores, a candidata à reeleição no Senado, Rose de Freitas (MDB), também estaria na carreata. Contudo, Rose não esteve presente. A reportagem entrou em contato com a assessoria, mas até o momento não obteve retorno.
Durante o percurso, a caminhonete onde estavam os candidatos a governador e vice cruzou com bandeiraços e carreatas de outros aliados e também adversários. Em clima de festa, Casagrande já falava em vitória no 1° turno, neste domingo. De acordo com a mais recente pesquisa Ipec, o socialista tem 53% das intenções de voto.
"A gente tem muita manifestação de apoio, muita gente levanta a mão colocando o número quarenta. [...] Estou muito feliz com o resultado da campanha e com aquilo que eu tô vendo de manifestação nas ruas."
Renato Casagrande (PSB) - Candidato a governador do Espírito Santo
Na Grande São Pedro, carros buzinaram cobertos de adesivos e bandeiras da campanha de Casagrande. Também havia muitos adesivos colados às paredes de casas na região. Em alguns momentos, apoiadores do candidato soltaram fogos, acenaram e aplaudiram a manifestação, sendo retribuídos com acenos e cumprimentos do socialista. Na feira de Maria Ortiz, algumas mulheres gritaram que “Casagrande já ganhou”, enquanto o governador cumprimentava apoiadores que levantaram bandeiras dele e do candidato à Presidência da República Lula (PT).
Dois trios elétricos acompanharam a carreata e, em um deles, se falava da possibilidade de vitória no primeiro turno. Casagrande está confiante no resultado: “O Espírito Santo hoje é um estado respeitado no Brasil, respeitado pelos capixabas. Temos um governo com boa aprovação”, defende o candidato à reeleição, que em diversos momentos exaltou realizações de seu governo, como obras e projetos.
Casagrande destacou que, caso reeleito, aprofundará mudanças no governo: “A gente governa numa época de muita dificuldade e governamos com muitos resultados”, resumiu.

Casagrande faz carreata no último dia da campanha

AGENDA

Neste sábado à tarde, Casagrande segue com carreata e caminhada no bairro de Terra Vermelha, em Vila Velha. Neste domingo (02), ele pretende acompanhar os votos do vice, Ricardo Ferraço, às 8h30 na Praia do Canto, e de Rose de Freitas, às 9h30, em Fradinhos. Às 11h, Casagrande vota no Colégio São Domingos, em Bento Ferreira.
João Vitor Castro é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria teve a orientação do coordenador do programa, Eduardo Fachetti.

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