Casagrande fará "análise criteriosa" de projetos polêmicos do MPES

"A Procuradoria-Geral do Estado vai fazer análise para saber se é constitucional ou não, e pode haver, eu não conheço ainda o projeto, algum vício de constitucionalidade, o que já demandaria algum tipo de veto. O governador, após isso, vai fazer análise criteriosa com sua equipe para saber se vai ou não sancionar. Não posso adiantar qual será o juízo de valor ainda, mas o governador vai fazer uma análise criteriosa", afirmou o secretário estadual de Governo ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.