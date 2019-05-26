Casagrande descarta privatizar Cesan

Contrariando os objetivos do governo federal, o governador Renato Casagrande reafirmou que não pretende privatizar a Cesan.
O socialista participou neste sábado (25) do 3º Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Gramado (RS). Lá, o secretário especial de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, afirmou que a União vai apoiar os Estados que quiserem privatizar suas estatais.
“Queremos motivar governadores e prefeitos a vender suas empresas e transformar isso em caixa para que possam investir no que é prioridade para o cidadão pagador de impostos”, disse.
Além da Cesan, o Estado terá a estatal de gás, além de outra que será criada para administrar hospitais. A reportagem questionou o governo sobre tais empresas, mas não obteve resposta.
Questionamento
A GAZETA entrou em contato com a assessoria do governador Renato Casagrande e perguntou se há interesse do Estado de privatizar empresas públicas. Em resposta, o governo disse que não privatizará a Cesan, mas não falou sobre as demais estatais.