Casagrande descarta privatizar Cesan

Renato Casagrande Crédito: Helio Filho/Secom-ES

Contrariando os objetivos do governo federal, o governador Renato Casagrande reafirmou que não pretende privatizar a Cesan.

O socialista participou neste sábado (25) do 3º Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Gramado (RS). Lá, o secretário especial de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, afirmou que a União vai apoiar os Estados que quiserem privatizar suas estatais.

“Queremos motivar governadores e prefeitos a vender suas empresas e transformar isso em caixa para que possam investir no que é prioridade para o cidadão pagador de impostos”, disse.

Além da Cesan, o Estado terá a estatal de gás, além de outra que será criada para administrar hospitais. A reportagem questionou o governo sobre tais empresas, mas não obteve resposta.

Questionamento