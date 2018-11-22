O governador eleito Renato Casagrande (PSB) anunciou, na manhã desta quinta-feira (22), os nomes do comandante-geral da Polícia Militar e do chefe da Polícia Civil para a gestão que começa em 2019. Ele também informou quem vai chefiar a Casa Militar, o gabinete de governo e a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos.

Casagrande anuncia comandante-geral da PM e chefe da Polícia Civil Crédito: Letícia Gonçalves

O coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça vai assumir o comando da PM. Já a Polícia Civil será chefiada pelo delegado José Darcy Santos Arruda. A Casa Militar ficará sob o comando do coronel Jocarly Martins de Aguiar Junior. A chefia de gabinete ficará com Valésia Perozini, que ocupou a mesma função na outra gestão de Casagrande.

Conforme antecipou com exclusividade o colunista Vitor Vogas , a ex-secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória Lenise Loureiro vai ser a secretária de Gestão e Recursos Humanos.

O anúncio de Casagrande foi feito em entrevista coletiva à imprensa.

QUEM SÃO ELES

Os currículos dos novos secretários

Coronel Barreto - comandante-geral da Polícia Militar

Coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça, 44 anos. Formado em Direito pela Ufes. Concluiu o curso de Formação de Oficiais na Escola de Formação de Oficiais do ES. Pós-graduado em Direito Processual na FDV e também em Gestão Estratégica de Segurança Pública. Cursou Escola da Magistratura na Amages. Fez curso de especialização em inteligência policial na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Possui curso de Tiro Método Giraldi e Curso de Policiamento de Trânsito. Atuou muitos anos na Diretoria de Inteligência da PM e Subsecretaria de Inteligência da Sesp. Comandou os batalhões de Guarapari (10º BPM) e Serra (6º BPM). Atualmente exerce o cargo de Diretor de Finanças.

José Arruda - chefe da Polícia Civil

José Darcy Santos Arruda, delegado de Polícia de Estado desde 1992. Formado em Direito. Tem especialização em Segurança Pública pela Ufes e em Gerenciamento de Conflitos e Situações de Crise com tomada de reféns pela Brigada Militar/RJ/MJ (2001). Atualmente é superintendente de Polícia Especializada. Foi titular das delegacias de Barra de São Francisco, Conceição do Castelo e São Mateus. Chefiou os departamentos de Polícia Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari e Vitória. Já foi titular da Divisão de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio, titular da Delegacia Especializada de Tóxicos e Entorpecentes, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, chefe de gabinete da Polícia Civil, corregedor-geral da Polícia Civil, subsecretário de Estado de Inteligência e Integração Correcional da Sesp, professor universitário de Direito Penal, professor da academia de Polícia Civil.

Coronel Aguiar - chefe da Casa Militar

Coronel Jocarly Martins de Aguiar Junior, 47 anos. Formado no CFO ES (1994). Bacharel em Direito. Tem especialização em Segurança Pública. Foi comandante da Cia Choque BME. Foi diretor do CDP de Guarapari. Foi assessor militar no Tribunal de Justiça. Atualmente é diretor de apoio logístico da Polícia Militar.

Lenise Loureiro - secretária de Gestão e Recursos Humanos

Lenise Menezes Loureiro, 48 anos, formada em Direito pela Ufes. Pós-graduada em Processo Civil. Gestora pública desde 2002. Foi secretária de Educação na Prefeitura de Vitória. Foi secretária de Meio Ambiente na Prefeitura da Serra e de Esportes no governo do Estado. Na gestão do prefeito Luciano Rezende, foi secretária de Gestão Estratégica e Desenvolvimento da Cidade. Na primeira gestão do governo Casagrande, foi presidente do IDAF.

Valésia Perozini - chefe de gabinete

Também foi chefe de gabinete do outro governo de Renato Casagrande (2011-2014)