Cartório de Vila Velha que teve tabelião afastado fica fechado

Cartaz na porta do cartório de registro de imóveis que fica na Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha Crédito: Foto leitor

Tribunal de Justiça ( De acordo com um advogado que estava no local, um dos funcionários avisou, por volta das 15h, que o expediente seria encerrado por determinação da Corregedoria do TJES ). E que um interino assumiria os trabalhos. Assim, quem estava à espera de atendimento teve que sair. Funcionários do cartório também deixaram seus postos.

Um cartaz foi afixado à porta, depois de fechada: "Informamos que o expediente desta serventia está suspenso por determinação da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo".

A defesa de Paulo Roberto Siqueira Vianna, o tabelião afastado, informou que o encerramento do expediente é uma das medidas cabíveis para fazer a transição para o interino assumir as funções. É preciso fazer o levantamento do inventário, repassar informações.

A reportagem procurou o Tribunal de Justiça, já no início da noite. O tribunal informou, por meio da assessoria de imprensa, que somente poderia responder aos questionamentos partir da próxima segunda-feira.

Atualização: Já neste sábado (6), a Corregedoria informou, por meio da assessoria de imprensa, que "em momento algum determinou o fechamento da unidade. O que ocorre, no entanto, é que, cumprindo a determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, a Corregedoria bloqueou o acesso do antigo delegatário (Vianna) ao sistema do cartório. Além disso, nessa fase, também está sendo feito o inventário de todos os livros e documentos da unidade. Após a conclusão desse inventário, haverá a transmissão do acervo para o interino. Mas em momento algum houve determinação da Corregedoria para fechamento do cartório".

No último dia 3, Luiz Cláudio da Rocha, titular de um cartório em Cariacica, foi designado para responder interinamente pelo de Vila Velha.