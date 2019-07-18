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Críticas

Carlos Bolsonaro acusa Instagram de esconder curtidas para manipular

Para ele, o intuito é barrar o crescimento dos que pensam de forma independente

Publicado em 

18 jul 2019 às 12:05

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 12:05

Carlos Bolsonaro acusa Instagram de esconder curtidas para manipular Crédito: Youtube
O Instagram passou a testar uma nova funcionalidade nesta quarta (17), que esconde o número de curtidas de cada foto na rede social. Somente o proprietário da conta poderá ver suas estatísticas.
A iniciativa, segundo a empresa, é uma estratégia de combate ao bullying e à competitividade gerada pelas métricas na rede social.
"Iniciamos esse teste porque queremos que os seguidores se concentrem mais nas fotos e vídeos que são compartilhados do que na quantidade de curtidas que recebem", afirma o grupo em comunicado.
A medida vem na esteira de uma discussão global sobre vício em redes sociais e smartphones, que tem pressionado desenvolvedores a apresentarem soluções ao problema. O Instagram já havia testado a função em maio deste ano, no Canadá.
Pelo Twitter, o vereador no Rio Carlos Bolsonaro -considerado mentor das redes sociais do seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PSL)- criticou a medida e disse que a empresa tem o intuito de "barrar o crescimento dos que pensam de forma independente".
Bolsonaro ainda afirmou que o Instagram, ao usar o combate ao bullying como justificativa, segue a "cartilha ideológica progressista" e tenta manipular informação.
A assessoria da rede reforçou as informações do comunicado e não quis comentar diretamente as declarações.

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