Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Servidores

Câmara de Vila Velha aprova reajuste para servidores municipais

O secretário de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, afirma que o reajuste não prejudicará as finanças do município

Publicado em 

16 mai 2019 às 22:02

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 22:02

O impacto para os cofres públicos em 2019 será de aproximadamente R$ 15,3 milhões Crédito: PMVV/Divulgação
A Câmara de Vila Velha aprovou, na tarde desta quinta-feira (16), reajuste salarial de 5% para os 8.640 mil servidores municipais, além de aumento de 50% no auxílio-alimentação. Os dois mil inativos (aposentados e pensionistas) também serão contemplados com o aumento salarial. A prefeitura informou os impactos mensais: R$ 500.658,95, R$ 409.400,00 e R$ 269.306,00, respectivamente.
O magistério também receberá os 5% retroativos a março, totalizando R$ 586.514,85 mensais. Com base nos dados da prefeitura, a reportagem calculou e o impacto para os cofres públicos em 2019 será de cerca de R$ 15,3 milhões. Em 2020, o impacto projetado é de R$ 21.190,536. O Executivo municipal, todavia, informa que o aumento está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e não causa prejuízos às finanças da cidade. 
O reajuste no auxílio-alimentação, que é pago apenas a servidores ativos, vai gerar ao município um impacto de R$ 409.400,00 por mês. 
O secretário de Administração e Planejamento de Vila Velha, Rafael Gumiero, garante que o reajuste foi feito de forma responsável. "O compromisso firmado é dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal e também do que orienta o Tribunal de Contas. É um compromisso com a valorização dos servidores e um esforço da administração para viabilizar o reajuste".
Gumiero acrescenta, ainda, que o reajuste foi possível devido à economia gerada na concorrência pública de novos contratos.
A Receita de Corrente Líquida (RCL) de Vila Velha, no ano passado, foi de R$ 903.570.490,96, segundo a prefeitura. E o gasto com pessoal em 2018 totalizou R$ 409.568.251,49.
A LRF estabelece um limite de 54% com folha de pagamento. A previsão para esse ano, segundo o secretário, é que o percentual fique em 46% . "O primeiro alerta é na casa dos 48,6%. Mas não ultrapassamos 46%. É um reajuste responsável", garante. A arrecadação prevista para esse ano, segundo ele, é de R$ 1 bilhão. 
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados