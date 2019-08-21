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Até 75% de aumento

Câmara de Viana derruba veto e libera reajuste a vereadores e prefeito

O salário dos vereadores passa de R$ 4,9 mil para R$ 8,6 mil. E o do prefeito, de R$ 10 mil para R$ 17 mil. Os novos valores valem a partir de 2021

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 14:24

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 ago 2019 às 14:24
Câmara de Viana derrubou, na tarde desta quarta-feira (21), o veto do prefeito Gilson Daniel (Podemos) ao Projeto de Lei 24/2019, que reajusta em até 75% os salários de vereadores, prefeito e vice a partir de 2021. Com isso, o aumento vai ser aplicado.
Câmara de Viana Derruba veto e libera reajuste a vereadores e prefeitos
O salário dos vereadores passa de R$ 4,9 mil para R$ 8,6 mil (crescimento de 75%). O do prefeito, de R$ 10 mil para R$ 17 mil (70%). E o do vice, de R$ 5 mil para R$ 8,5 mil (70%). 
O projeto foi aprovado há uma semana, o veto ocorreu na última quinta-feira e agora veio a derrubada. Na ocasião da aprovação, o presidente da Câmara, Fábio Luiz Dias (PT), disse que o reajuste foi proposto para repor perdas inflacionárias acumuladas desde 2008.
Sou presidente e o presidente não vota, mas a minha opinião é que o projeto foi colocado em pauta e nós entendemos que o homem público que trabalha honestamente é digno do seu salário
Fábio Luiz Dias (PT) - Presidente da Câmara de Viana, no dia 14
O Gazeta Online ainda não conseguiu contato com ele nesta quarta. 
A votação, desta vez, foi nominal. Mas não houve discussão a respeito do projeto ou do veto. No tempo aberto para o debate, silêncio. A votação durou poucos minutos.
Votaram não ao veto, ou seja, a favor do reajuste: 
- Aldemiro Zeckel (PMN)
- Idomar Passamai (PSDB)
- Lourenço de Carvalho Capdeville (PRP)
- Marcos Damasceno (PV)
- Solivan Abel Thomas (Podemos)
- Ademir Pereira (SD)
Votaram sim ao veto, ou seja, contra o reajuste:
- Daniel Endlich (PPS)
- Gilson Ribeiro Gomes (PP)
- Fábio do Carvão (PSB)
O presidente da Câmara não vota. Cabo Max (PP) estava ausente. O placar foi na medida para a liberação do aumento salarial. O veto somente poderia ser derrubado com ao menos seis votos.
Cabo Max disse que está em Brasília, participando do 7º Congresso dos Legisladores Municipais e que, se estivesse na sessão, votaria contra o reajuste. "Mas aí ficaria seis a quatro, ainda assim o veto seria derrubado", afirmou. Ele diz ser a favor de um reajuste, mas não nos percentuais propostos. "Poderia ser só a inflação dos últimos quatro anos", pontuou. 
PREFEITO
O prefeito de Viana também foi procurado e manifestou-se por meio de nota: "O prefeito Gilson Daniel lamenta a derrubada do veto que tratava sobre o reajuste salarial dos poderes Legislativo e Executivo para próxima legislatura. Acrescenta ainda que a atitude dos vereadores irá trazer impactos financeiros ao município a partir de 2021". A prefeitura não informou, em valores, qual deve ser o impacto.
Como o aumento vale somente a partir de 2021, não é necessariamente para os atuais vereadores, a não ser para os eventualmente reeleitos em 2020. E nem para o próprio Gilson Daniel, que já está no segundo mandato.
 
 

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