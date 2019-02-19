'Caixa 2 não é corrupção', diz Moro sobre fatiamento de projeto anticrime

O ministro da Justiça, Sergio Moro,durante entrevista, após reunião com o presidente, Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

O Estado de S. Paulo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro , admitiu que o governo cedeu a pedidos de parlamentares e separou a criminalização do caixa 2 do pacote de propostas legislativas anticrime, que modifica 14 leis, conforme antecipado pelo jornal

O ex-juiz da Lava Jato disse que o fatiamento é uma "estratégia" para a tramitação do projeto e que o governo foi "sensível" às "reclamações razoáveis" de políticos de que o delito é menos grave do que corrupção e crimes violentos e o crime organizado.

"Caixa 2 não é corrupção. Existe o crime de corrupção e o crime de caixa 2. Os dois crimes são graves", disse, em breve coletiva de imprensa após a solenidade de assinatura dos projetos de lei, que encaminhará pessoalmente na Câmara dos Deputados ao presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acompanhado do ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil.