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Declaração

'Caixa 2 não é corrupção', diz Moro sobre fatiamento de projeto anticrime

O ex-juiz da Lava Jato disse que o fatiamento é uma 'estratégia' para a tramitação do projeto e que o governo foi 'sensível' às 'reclamações razoáveis'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2019 às 16:36

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 16:36

O ministro da Justiça, Sergio Moro,durante entrevista, após reunião com o presidente, Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, admitiu que o governo cedeu a pedidos de parlamentares e separou a criminalização do caixa 2 do pacote de propostas legislativas anticrime, que modifica 14 leis, conforme antecipado pelo jornal O Estado de S. Paulo.
O ex-juiz da Lava Jato disse que o fatiamento é uma "estratégia" para a tramitação do projeto e que o governo foi "sensível" às "reclamações razoáveis" de políticos de que o delito é menos grave do que corrupção e crimes violentos e o crime organizado.
"Caixa 2 não é corrupção. Existe o crime de corrupção e o crime de caixa 2. Os dois crimes são graves", disse, em breve coletiva de imprensa após a solenidade de assinatura dos projetos de lei, que encaminhará pessoalmente na Câmara dos Deputados ao presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acompanhado do ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil.
"Houve reclamações por parte de agentes políticos de que o caixa 2 é um crime grave, mas não tem a mesma gravidade de corrupção, crime organizado e crimes violentos. Então, nós acabamos optando por colocar a criminalização num projeto à parte mas que está sendo encaminhado neste momento. Foi o governo ouvindo as reclamações razoáveis dos parlamentares quanto a esse ponto e simplesmente adotando uma estratégia diferente. Mas os projetos serão apresentados ao mesmo tempo", comentou o ministro.

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