Bruno Lamas: vice-governadora vai colaborar na Setades

O governador Renato Casagrande anuncia últimos nomes da equipe. A vice-prefeita da Serra, Márcia Lamas, está na foto (de blusa branca), é mãe de Bruno Lamas (ao lado de Casagrande), futuro titular da Setades, e não está entre os integrantes do time Crédito: Raphael Marques/Divulgação

Anunciado nesta sexta-feira (28) como futuro secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, o deputado estadual reeleito Bruno Lamas (PSB) diz que vai trabalhar em parceria com a vice-governadora Jacqueline Moraes, do mesmo partido, e também já entrou em contato com mais um político, desta vez de outro campo, o deputado federal Lelo Coimbra (MDB), que vai assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social, ligada ao Ministério da Cidadania, no governo de Jair Bolsonaro (PSL).

"A vice-governadora terá uma atuação no campo social, já disse para ela que a secretaria está de portas abertas, principalmente nas políticas para mulheres", afirma Lamas. Quanto a Lelo, o primeiro contato também já foi feito. "Fiz contato hoje com Lelo Coimbra, que será o secretário nacional. Pretendemos visitá-lo o quanto antes", complementa.

Bruno Lamas, correligionário do governador eleito Renato Casagrande, não tem experiência específica na área da pasta que vai comandar, lembra apenas que é membro da Comissão de Assistência Social da Assembleia, além da de Educação. Ele já foi vereador da Serra e preside a Frente Parlamentar da Micro e Pequena empresa.

Sobre possíveis mudanças na gestão da pasta, ele diz que elas "virão dos debates com os conselhos e movimentos ligados à assistência social".

É uma secretaria muito importante que tem alcance às pessoas que mais precisam, programas sociais, relação com conselhos estaduais. "Os conselhos têm ligação direta com o secretário. Direitos Humanos, Mulheres. O governo Casagrande tem característica de ser atencioso aos movimentos sociais. Muito diálogo, com composição bastante técnica", complementou.

"PRESENTE DE NATAL"

Com a ida do deputado para o secretariado, Eustáquio de Freitas (PSB), que não foi reeleito, vai assumir o mandato como suplente no ano que vem. "Dá segurança ao partido ter um suplente do PSB, foi algo que colaborou (para Lamas assumir a pasta), mas não foi um fator determinante. Acreditamos muito no trabalho do deputado Freitas. Ele deve estar feliz, foi um presente de Natal", avaliou Bruno Lamas.

O socialista vai assumir a Setades somente no dia 2 de fevereiro, após o fim do mandato na Assembleia e da eleição da Mesa Diretora, que ocorre no dia 1º do mesmo mês. "Severino Alves assume interinamente a secretaria até lá. Ele foi procurador-geral da Serra, é advogado de carreira, dirigiu o Instituto de Previdência da Serra e é da minha assessoria jurídica aqui na Casa. Depois ele vai permanecer na secretaria como subsecretário administrativo", contou o futuro secretário.

Por falar em eleição da Mesa Diretora, Bruno Lamas havia colocado o nome na disputa pela presidência da Casa, o que agora, claro, está descartado. Mas ele não diz quem vai apoiar:"Vou colaborar. Mas não temos nomes ainda. A partir do dia 5 começamos o debate para valer com participação ativa do governador Renato Casagrande".

Questionado pela reportagem sobre o que os eleitores que optaram por ele nas urnas em outubro podem pensar a respeito de o deputado decidir deixar a atividade parlamentar para integrar o governo, Bruno Lamas justificou que parte para "fazer acontecer". "Sempre tive chance de propor leis, propus e aprovei, a do IPVA e tantas outras. Mas agora terei a oportunidade de fazer acontecer, isso me estimulou".

ASSEMBLEIA

"Aos eleitores, digo que vou prestar importantes serviços aos capixabas, cuidando de pessoas, vou poder chegar com mais propriedade aos municípios, às prefeituras, mas certamente em algum momento estarei de volta à Assembleia", adiantou. "Vou executar um trabalho e retorno para a Assembleia", destacou, sem revelar quando se daria este retorno ao Legislativo.