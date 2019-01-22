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Bolsonaro vai se reunir com primeiro-ministro da Itália em Davos

A delegação da Colômbia, liderada por seu presidente, Iván Duque, disse à reportagem que solicitou um encontro com Bolsonaro, mas a possível reunião ainda não aparece na agenda oficial brasileira

Publicado em 

22 jan 2019 às 20:50

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 20:50

Bolsonaro vai se reunir com primeiro-ministro da Itália em Davos Crédito: Alan Santos/PR DAVOS
O presidente Jair Bolsonaro participa nesta quarta-feira (23) de reuniões bilaterais com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, e com o presidente da Suíça, Ueli Mauer.
A delegação da
Colômbia
, liderada por seu presidente, Iván Duque, disse à reportagem que solicitou um encontro com Bolsonaro, mas a possível reunião ainda não aparece na ag
enda oficial brasileira.
Além das conversas com líderes europeus, a comitiva do Brasil irá a um almoço de trabalho com executivos para tratar de perspectivas para o país. Uma declaração à imprensa está prevista para o meio da tarde.
O dia da delegação termina com um diálogo diplomático em torno da resposta global à crise humanitária na Venezuela, seguido por um jantar com os presidentes Duque, Carlos Alvarado Quesada (Costa Rica), Lenín Moreno (Equador) e Martín Vizcarra (Peru) embalado pelo mote "Um futuro centrado em direitos humanos para a América Latina".

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