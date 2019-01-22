Bolsonaro vai se reunir com primeiro-ministro da Itália em Davos Crédito: Alan Santos/PR DAVOS

O presidente Jair Bolsonaro participa nesta quarta-feira (23) de reuniões bilaterais com o primeiro-ministro da Itália , Giuseppe Conte, e com o presidente da Suíça , Ueli Mauer.

A delegação da

, liderada por seu presidente, Iván Duque, disse à reportagem que solicitou um encontro com Bolsonaro, mas a possível reunião ainda não aparece na ag

enda oficial brasileira.

Além das conversas com líderes europeus, a comitiva do Brasil irá a um almoço de trabalho com executivos para tratar de perspectivas para o país. Uma declaração à imprensa está prevista para o meio da tarde.

