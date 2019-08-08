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Bolsonaro vai receber viúva de Brilhante Ustra nesta quinta (8)

Ustra está entre os nomes apontados como responsáveis por crimes na Ditadura Militar

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 10:49

Publicado em 

08 ago 2019 às 10:49
Bolsonaro vai receber viúva de Brilhante Ustra nesta quinta (8) Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro vai receber nesta quinta-feira (8), Maria Joseíta Silva Brilhante Ustra, viúva do ex-comandante do DOI-Codi Carlos Alberto Brilhante Ustra, morto em 2015.
Ustra está entre os nomes apontados pela Comissão Nacional da Verdade (CMV) como responsáveis por crimes durante a Ditadura Militar (1964-1985).
Bolsonaro já fez diversas declarações de apoio a Ustra. A fala mais famosa ocorreu quando o atual presidente era deputado federal, em 2016, ao votar pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff.
O presidente tem causado divergência ao negar os crimes cometidos pela ditadura. Na última semana, disse que o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, foi morto pela esquerda naquele período.
Dias antes da fala de Bolsonaro, porém, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada ao governo, havia reconhecido que a morte de Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira, pai de Felipe, em 1974, ocorreu "em razão de morte não natural, violenta, causada pelo Estado Brasileiro".

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