Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Educação

Bolsonaro vai conversar com Vélez para 'tomar decisões que tem que tomar'

'Tem problemas, ele é novo no assunto, não tem tato político', afirmou o presidente sobre o atual ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez

Publicado em 

28 mar 2019 às 15:42

Publicado em 28 de Março de 2019 às 15:42

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez Crédito: Valter Campanato | Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro admitiu que o Ministério da Educação tem "problemas", mas que vai conversar com o ministro Ricardo Vélez Rodríguez sobre o assunto e "tomar as decisões que tem que tomar". Ele não deixou claro quando vai se reunir com o ministro.
"Tem problemas (o MEC), tem. Ele (Vélez) é novo no assunto, não tem tato político. Vou conversar com ele e tomar decisões que tem que tomar", declarou Bolsonaro a jornalistas. Ele participou da cerimônia de aniversário da Justiça Militar, na qual foi condecorado.
Questionado se Vélez estaria "na berlinda", Bolsonaro respondeu que "não vai ameaçar nenhum ministro publicamente". "Se tiver alguma coisa fora da normalidade a gente acerta", completou.
Bolsonaro negou que tenha decidido demitir Vélez na quarta, como chegou a ser noticiado. "Eu estava em São Paulo ontem, estou tomando pé da situação, não procede que (Vélez) foi exonerado, jamais exoneraria alguém por telefone", disse, ao ser questionado sobre as críticas à participação do ministro em comissão da Câmara.
O presidente destacou a importância da Pasta e disse que "a educação tem que dar certo". "É um dos ministérios mais importantes", declarou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados