Bolsonaro vai conversar com Vélez para 'tomar decisões que tem que tomar'

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez Crédito: Valter Campanato | Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro admitiu que o Ministério da Educação tem "problemas", mas que vai conversar com o ministro Ricardo Vélez Rodríguez sobre o assunto e "tomar as decisões que tem que tomar". Ele não deixou claro quando vai se reunir com o ministro.

"Tem problemas (o MEC), tem. Ele (Vélez) é novo no assunto, não tem tato político. Vou conversar com ele e tomar decisões que tem que tomar", declarou Bolsonaro a jornalistas. Ele participou da cerimônia de aniversário da Justiça Militar, na qual foi condecorado.

Questionado se Vélez estaria "na berlinda", Bolsonaro respondeu que "não vai ameaçar nenhum ministro publicamente". "Se tiver alguma coisa fora da normalidade a gente acerta", completou.

Bolsonaro negou que tenha decidido demitir Vélez na quarta, como chegou a ser noticiado. "Eu estava em São Paulo ontem, estou tomando pé da situação, não procede que (Vélez) foi exonerado, jamais exoneraria alguém por telefone", disse, ao ser questionado sobre as críticas à participação do ministro em comissão da Câmara.