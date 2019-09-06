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Conversa com Guedes

Bolsonaro teme 'risco de inanição' no governo

O presidente se disse "agoniado" por estar "amarrado à política econômica"

Publicado em 

06 set 2019 às 10:52

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 10:52

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Carolina Antunes/PR
O encontro entre Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, que serviu para o presidente voltar atrás na posição de flexibilizar a regra do teto de gastos, ajudou os dois a alinharem o discurso. Na conversa, Bolsonaro se disse "agoniado" por estar "amarrado à política econômica", segundo seus auxiliares. Ele afirmou à equipe do ministro da Economia que teme o "risco de o governo morrer por inanição".
Bolsonaro tem sido pressionado pelos políticos para que atenda as demandas regionais, mas não encontra espaço no Orçamento de nenhum ministério. Embora tenha entendido e concordado com a posição de Guedes de manter inalterado o teto de gastos, quer que as medidas para aumentar o espaço das despesas discricionárias, que tratam de investimento e custeio da máquina, sejam apresentadas o mais rápido possível.

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