Bolsonaro retorna ao hospital para reavaliar cirurgia

O presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia de posse do General Joaquim Silva e Luna, como diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Crédito: Alan Santos/PR

Duas semanas após receber alta, o presidente Jair Bolsonaro voltou nesta quarta (27) ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde permaneceu por quatro horas, para exames de reavaliação da cirurgia.

Sem detalhar os exames feitos, o médico Antonio Luiz Macedo disse que Bolsonaro "está ótimo" e não há previsão de retorno. O Einstein informou, em boletim, que Bolsonaro foi liberado para dieta geral e terá reavaliação em 30 dias.

O presidente, diz o boletim, fez "avaliação médica multiprofissional" e encontra-se "em excelentes condições clínico/cirúrgicas".

Bolsonaro ficou 17 dias internado no hospital neste ano devido à cirurgia a que foi submetido em 28 de janeiro para reconstrução do trânsito intestinal e retirada da bolsa de colostomia.