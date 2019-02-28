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Saúde

Bolsonaro retorna ao hospital para reavaliar cirurgia

Sem detalhar os exames feitos, o médico Antonio Luiz Macedo disse que Bolsonaro "está ótimo" e não há previsão de retorno

Publicado em 

28 fev 2019 às 01:07

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 01:07

O presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia de posse do General Joaquim Silva e Luna, como diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Crédito: Alan Santos/PR
Duas semanas após receber alta, o presidente Jair Bolsonaro voltou nesta quarta (27) ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde permaneceu por quatro horas, para exames de reavaliação da cirurgia.
Sem detalhar os exames feitos, o médico Antonio Luiz Macedo disse que Bolsonaro "está ótimo" e não há previsão de retorno. O Einstein informou, em boletim, que Bolsonaro foi liberado para dieta geral e terá reavaliação em 30 dias.
O presidente, diz o boletim, fez "avaliação médica multiprofissional" e encontra-se "em excelentes condições clínico/cirúrgicas".
Bolsonaro ficou 17 dias internado no hospital neste ano devido à cirurgia a que foi submetido em 28 de janeiro para reconstrução do trânsito intestinal e retirada da bolsa de colostomia.
Foi a terceira cirurgia pela qual passou em decorrência do ataque a faca de que foi vítima em setembro, durante ato de campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG).

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