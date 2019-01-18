Bolsonaro repudia ataque terrorista na Colômbia

(Brasília - DF, 15/01/2019) Presidente da República, Jair Bolsonaro durante Reunião do Conselho de Governo. Foto: Alan Santos/PR Crédito: Alan Santos

O presidente Jair Bolsonaro repudiou o ataque terrorista ocorrido hoje (17) na Colômbia. Pelo Twitter, Bolsonaro expressou sua solidariedade ao país vizinho e se colocou à disposição do presidente Ivan Duque.

"Repudio e condeno veementemente o atentado terrorista ocorrido hoje na Colômbia, que deixou pelo menos 9 mortos e dezenas de feridos. Toda solidariedade aos nossos irmãos colombianos neste momento difícil, em especial aos familiares das vítimas. Fuerza", escreveu Bolsonaro na rede social.

Um carro-bomba foi detonado no estacionamento da Academia-Geral de Polícia Francisco de Paula Santander, onde se formam os oficiais da Polícia Nacional colombianos, em Bogotá. Pelo menos nove pessoas morreram e 54 ficaram feridas.

"Estamos acompanhando atentamente a apuração dos fatos. Estendo a mão ao Presidente Ivan Duque e reafirmo o compromisso do Brasil em combater duramente o terrorismo e o crime organizado. Conte conosco!", completou o presidente brasileiro.