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Jair Bolsonaro

Bolsonaro repudia ataque terrorista na Colômbia

O presidente expressou sua solidariedade ao país vizinho

Publicado em 

18 jan 2019 às 00:27

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 00:27

(Brasília - DF, 15/01/2019) Presidente da República, Jair Bolsonaro durante Reunião do Conselho de Governo. Foto: Alan Santos/PR Crédito: Alan Santos
O presidente Jair Bolsonaro repudiou o ataque terrorista ocorrido hoje (17) na Colômbia. Pelo Twitter, Bolsonaro expressou sua solidariedade ao país vizinho e se colocou à disposição do presidente Ivan Duque.
"Repudio e condeno veementemente o atentado terrorista ocorrido hoje na Colômbia, que deixou pelo menos 9 mortos e dezenas de feridos. Toda solidariedade aos nossos irmãos colombianos neste momento difícil, em especial aos familiares das vítimas. Fuerza", escreveu Bolsonaro na rede social.
Um carro-bomba foi detonado no estacionamento da Academia-Geral de Polícia Francisco de Paula Santander, onde se formam os oficiais da Polícia Nacional colombianos, em Bogotá. Pelo menos nove pessoas morreram e 54 ficaram feridas.
"Estamos acompanhando atentamente a apuração dos fatos. Estendo a mão ao Presidente Ivan Duque e reafirmo o compromisso do Brasil em combater duramente o terrorismo e o crime organizado. Conte conosco!", completou o presidente brasileiro.
O governo colombiano identificou José Aldemar Rojas Rodríguez como autor do atentado. Segundo a imprensa local ele é um dos mortos. Segundo o procurador-geral, Néstor Humberto Martínez, Rodríguez entrou na escola em um carro cinza, por volta das 9h30. Foram usados 80 quilos de material explosivo no ataque.

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