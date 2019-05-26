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Casamento

Bolsonaro publica foto com filho: "entra no time dos homens sérios"

O deputado federal Eduardo Bolsonaro se casou, neste sábado, com a psicóloga Heloísa Wolf. em cerimônia no Rio de Janeiro
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

25 mai 2019 às 21:07

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 21:07

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) publicou nas redes sociais uma foto com o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que se casou, neste sábado (25), com a psicóloga Heloísa Wolf no Rio de Janeiro. Na postagem, o presidente comemorou o casamento do "03" e afirmou que ele entra agora no "time dos homens sérios". 
> Casamento de Eduardo Bolsonaro terá cadela como dama de honra
"25/maio, casamento do 03. Que Deus proteja essa família que se forma nessa data. Aos 35 anos Eduardo entra no time dos homens sérios (kkkkk)", diz o texto do presidente no Twitter. 
 A cerimônia para 150 convidados ocorreu em uma casa de festas em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. Além do presidente, também estavam presentes o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) e o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). 
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