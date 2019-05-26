Bolsonaro publica foto com filho: "entra no time dos homens sérios"

"25/maio, casamento do 03. Que Deus proteja essa família que se forma nessa data. Aos 35 anos Eduardo entra no time dos homens sérios (kkkkk)", diz o texto do presidente no Twitter.

A cerimônia para 150 convidados ocorreu em uma casa de festas em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. Além do presidente, também estavam presentes o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) e o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).