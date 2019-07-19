Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Governo Bolsonaro

Bolsonaro: Ingresso do País na OCDE está bastante avançado

O presidente fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook nesta quinta-feira (18)

Publicado em 

19 jul 2019 às 00:12

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 00:12

O presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 18, durante transmissão ao vivo pelo Facebook, que o ingresso do País na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico "está bastante avançado". Segundo o presidente, "todos os países concordam com a nossa entrada" na OCDE.
Mais cedo, durante a cerimônia de comemoração dos 200 primeiros dias de governo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que vai criar um conselho de preparação para a adesão do Brasil à OCDE.
> Governo cria Conselho Brasil-OCDE e revoga centenas de decretos
Ainda de acordo com o ministro, o governo de Jair Bolsonaro aplica "desde o primeiro dia" o padrão de governança do bloco.
Na live, Bolsonaro comemorou ainda acordos comerciais que o governo dele tem fechado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados