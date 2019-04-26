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Decisão

Bolsonaro escolhe Sérgio Banhos ministro do TSE

Com isso, Bolsonaro frustra indicação da presidente da corte, a ministra Rosa Weber, que apostou em Grace Mendonça para o posto. Grace foi advogada-geral da União na gestão de Michel Temer

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 12:32

Publicado em 

26 abr 2019 às 12:32
A fachada do Tribunal Superior Eleitoral Crédito: Roberto Jayme/TSE/Divulgação
O presidente Jair Bolsonaro decidiu nomear Sérgio Silveira Banhos ministro do Tribunal Superior Eleitoral na vaga que será deixada por Admar Gonzaga.
Com isso, Bolsonaro frustra indicação da presidente da corte, a ministra Rosa Weber, que apostou em Grace Mendonça para o posto. Grace foi advogada-geral da União na gestão de Michel Temer.
Banhos, o escolhido de Bolsonaro, é juiz substituto da corte. Sua indicação tinha a simpatia do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e de Admar Gonzaga, que está de saída do TSE. Ele atuará na corte nas eleições municipais de 2020.

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