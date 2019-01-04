Bolsonaro diz que sabia que Queiroz 'fazia rolo'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em entrevista exibida pelo "SBT" nesta quinta-feira (3), que sabia que Fabricio Queiroz, ex-assessor do seu filho Flávio, vendia carros e "fazia rolo". Essa foi a explicação apresentada por Queiroz sobre as movimentação de R$ 1,2 milhão em um ano, apontada como atípica pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).