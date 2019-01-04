Bolsonaro diz que sabia que Queiroz 'fazia rolo'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em entrevista exibida pelo "SBT" nesta quinta-feira (3), que sabia que Fabricio Queiroz, ex-assessor do seu filho Flávio, vendia carros e "fazia rolo". Essa foi a explicação apresentada por Queiroz sobre as movimentação de R$ 1,2 milhão em um ano, apontada como atípica pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
"Ele falou que vendia carros, eu sei que ele fazia rolo. Agora, quem vai ter que responde é ele. O Coaf fala em movimentação atípica, isso não quer dizer que seja ilgal, irregular. Pode ser", comentou Bolsonaro.