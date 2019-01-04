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Entrevista

Bolsonaro diz que sabia que Queiroz 'fazia rolo'

Presidente comentou justificativa apresentada por ex-assessor de seu filho sobre movimentação de R$ 1,2 milhão

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 22:38

Publicado em 

03 jan 2019 às 22:38
Presidente Jair Bolsonaro na posse Crédito: Agência Brasil/Divulgação
O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em entrevista exibida pelo "SBT" nesta quinta-feira (3), que sabia que Fabricio Queiroz, ex-assessor do seu filho Flávio, vendia carros e "fazia rolo". Essa foi a explicação apresentada por Queiroz sobre as movimentação de R$ 1,2 milhão em um ano, apontada como atípica pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
> Bolsonaro quer fazer reuniões frequentes com equipe de ministros
"Ele falou que vendia carros, eu sei que ele fazia rolo. Agora, quem vai ter que responde é ele. O Coaf fala em movimentação atípica, isso não quer dizer que seja ilgal, irregular. Pode ser",  comentou Bolsonaro.

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