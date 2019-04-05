Bolsonaro diz que quer mandar alunos para exterior

O presidente República Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (PSL), durante transmissão via redes sociais, disse que quer mandar universitários para Israel, "assim como foi feito lá atrás, onde a garotada ia para outros países, aqui do Brasil, aprender agricultura, nós queremos fazer a mesma coisa, com agricultura no deserto".

"Queremos mandar a nossa garotada, os universitários para ficar aí 15, duas, três semanas lá fora para que essa tecnologia venha para cá e ele possa bem aplicá-la aqui no Brasil", afirmou Bolsonaro, referindo-se a técnicas de irrigação por gotejamento e criação de peixes.

O presidente disse que o contato principal com Israel será relacionado a ciência, tecnologia e inovação.

Bolsonaro afirmou que pretende "botar no papel o intercâmbio dos universitários, botar em prática o mais breve possível".

A ideia se assemelha à proposta do Ciência sem Fronteiras, criado em 2011, durante o governo Dilma Rousseff (PT). Entre os objetivos do programa estavam investir na formação de pessoal altamente qualificado nas habilidades necessárias para o avanço da sociedade e ampliar o conhecimento inovador de pessoal das indústrias tecnológicas.

A falta de recursos levou ao congelamento do programa de Dilma, além de haver críticas quanto à aplicação da ideia.