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Intercâmbio

Bolsonaro diz que quer mandar alunos para exterior

O presidente disse que quer mandar universitários para Israel, "assim como foi feito lá atrás

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 00:27

Publicado em 

05 abr 2019 às 00:27
O presidente República Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (PSL), durante transmissão via redes sociais, disse que quer mandar universitários para Israel, "assim como foi feito lá atrás, onde a garotada ia para outros países, aqui do Brasil, aprender agricultura, nós queremos fazer a mesma coisa, com agricultura no deserto".
"Queremos mandar a nossa garotada, os universitários para ficar aí 15, duas, três semanas lá fora para que essa tecnologia venha para cá e ele possa bem aplicá-la aqui no Brasil", afirmou Bolsonaro, referindo-se a técnicas de irrigação por gotejamento e criação de peixes.
O presidente disse que o contato principal com Israel será relacionado a ciência, tecnologia e inovação.
Bolsonaro afirmou que pretende "botar no papel o intercâmbio dos universitários, botar em prática o mais breve possível".
A ideia se assemelha à proposta do Ciência sem Fronteiras, criado em 2011, durante o governo Dilma Rousseff (PT). Entre os objetivos do programa estavam investir na formação de pessoal altamente qualificado nas habilidades necessárias para o avanço da sociedade e ampliar o conhecimento inovador de pessoal das indústrias tecnológicas.
A falta de recursos levou ao congelamento do programa de Dilma, além de haver críticas quanto à aplicação da ideia.
A Folha de S.Paulo também mostrou deficiências na aplicação de uma das propostas do programa -treinamento "nas melhores instituições e grupos de pesquisa disponíveis (...) de acordo com os principais rankings internacionais". Segundo levantamento da Folha de S.Paulo, menos de 4% dos alunos que participaram do programa foram estudar nas melhores universidades do mundo.

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