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Educação

Bolsonaro diz que meta é implantar um colégio militar em cada capital

A declaração foi feira durante a cerimônia em comemoração ao 130º aniversário do Colégio Militar do Rio de Janeiro

Publicado em 

06 mai 2019 às 17:38

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 17:38

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa das comemorações dos 130 anos do Colégio Militar do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta segunda-feira (06) a construção de colégios militares e disse que a meta do atual governo é implantar um em cada capital do país. “O que tira um homem ou mulher de uma situação difícil em que se encontre é o conhecimento. Queremos mais crianças e jovens estudando nesses bancos escolares. Respeito, disciplina e amor à pátria são fundamentos importantes desses colégios”, afirmou.
Bolsonaro participou de cerimônia em comemoração ao 130º aniversário do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Ele destacou a excelência do ensino e o sucesso dessas instituições nas avaliações da educação básica. “Precisamos promover uma educação que prepare nossos jovens para os desafios da quarta revolução industrial”.
De acordo com o presidente, já está em andamento a construção do maior colégio militar do Brasil, no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo.
PROTESTO
Pais, alunos e professores dos colégios Pedro II (CPII), Aplicação e Centro Federal de Educação Celso Suckow da Fonseca ocuparam as ruas em frente ao Colégio Militar para protestar contra a redução de 36,37% no orçamento anual do CPII, anunciada na semana passada pelo Ministério da Educação.
As ruas Morais e Silva e São Francisco Xavier estavam interditadas de manhã para a visita do presidente Jair Bolsonaro. Uma das oito unidades do Pedro II no estado fica em frente ao Colégio Militar, na Tijuca, zona norte do Rio.

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