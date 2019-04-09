Bolsonaro diz que fará 'revogaço' para anular decretos 'desnecessários'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta terça-feira, 9, que nos próximos dias o governo vai realizar um “revogaço”. A ideia, segundo ele, é anular decretos “desnecessários”. O presidente, no entanto, não detalhou o plano.

“Nos próximos dias realizaremos um “Revogaço”, anulando centenas de decretos desnecessários que hoje só servem para dar volume ao nosso já inchado Estado e criar burocracias que só atrapalham. Daremos continuidade ao processo. Vamos desregulamentar e diminuir o excesso de regras!”, escreveu no Twitter.