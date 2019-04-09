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"Excesso de regras"

Bolsonaro diz que fará 'revogaço' para anular decretos 'desnecessários'

A ideia, segundo Jair Bolsonaro, é anular decretos "desnecessários". O presidente, no entanto, não detalhou o plano

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 15:17

Publicado em 

09 abr 2019 às 15:17
Alckmin e Ciro criticam improviso e 'vassalagem' do Brasil aos EUA sob Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR| Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta terça-feira, 9, que nos próximos dias o governo vai realizar um “revogaço”. A ideia, segundo ele, é anular decretos “desnecessários”. O presidente, no entanto, não detalhou o plano.
“Nos próximos dias realizaremos um “Revogaço”, anulando centenas de decretos desnecessários que hoje só servem para dar volume ao nosso já inchado Estado e criar burocracias que só atrapalham. Daremos continuidade ao processo. Vamos desregulamentar e diminuir o excesso de regras!”, escreveu no Twitter.

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