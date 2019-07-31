Bolsonaro diz que deve formalizar indicação de Eduardo na próxima semana

Jair e Eduardo Bolsonaro Crédito: Instagram

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta quarta-feira (31) que formalizará a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) , seu filho, como embaixador em Washington assim que o Senado retomar seus trabalhos, o que acontece na semana que vem.

"Tão logo recomecem as atividades, a gente formaliza [a indicação do nome ao Senado]", disse Bolsonaro, afirmando que "talvez" isso se dê na semana que vem.

"Conversei com [o presidente do Senado] Davi Alcolumbre [DEM-AP], conversei com os senadores. Está tudo acertado. Não posso colocar um filho meu numa vitrine dessas se não tivesse competência", afirmou o presidente.

Ao responder a um jornalista, Bolsonaro relativizou a necessidade de se aguardar uma resposta do governo dos Estados Unidos ao "agrément", consulta formal para os americanos sobre a nomeação, depois dos elogios feitos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Eduardo.

Na terça-feira (30), Trump disse estar "muito feliz" com a indicação e disse não considerar haver nepotismo.

"Eu acho o filho dele excelente. Ele é um jovem brilhante, maravilhoso. Estou muito feliz com a indicação, acho que é uma ótima indicação", disse o chefe do governo norte-americano.

Indagado sobre esperar uma resposta formal dos EUA para fazer a indicação, Bolsonaro respondeu em tom de piada.

"Precisa [da resposta do pedido de agrément]? Se eu falo 'eu te amo' aqui, agora, tu responde 'quero casar agora contigo', precisa de papel? Vamos para a lua de mel, pô. Você é preconceituoso?", indagou o presidente brasileiro.

A consulta formal foi enviada ao governo dos Estados Unidos na semana passada. Segundo diplomatas ouvidos pela reportagem, o governo americano deve demorar de quatro a seis semanas para responder a um pedido dessa natureza.