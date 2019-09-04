Bolsonaro diz que deve decidir novo chefe do MPF logo

O presidenteafirmou que espera definir a sucessão daaté esta quinta-feira, 5. "Espero que de hoje para amanhã nasça a criança, que já está com nove meses e meio", afirmou, rindo, na manhã desta quarta-feira (4).

"Eu falei ontem (terça) em jogo de xadrez e a rainha, a pessoa mais importante (do jogo), não vai fazer parte do governo, mas vai fazer parte do destino do Brasil, é a PGR. Falei rainha que pode ser homem", disse.