Bolsonaro compartilha de vídeo sobre decisão do STF

Nesta quinta, o STF decidiu que processos que envolvam crimes como caixa dois e outros delitos eleitorais devem tramitar na Justiça Eleitoral. “Mesmo com a decisão do STF de ontem, fazendo a conexão para a Justiça Eleitoral, o pacote anticrime enviado pelo ministroao Congresso sana isso. Retorna a competência para a justiça comum", diz o deputado.