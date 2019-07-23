Bolsonaro chega para inauguração do aeroporto sem a Polícia Militar Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Com a negativa do governo da Bahia de prover segurança ao presidente Jair Bolsonaro com a Polícia Militar do Estado, a Polícia do Exército, Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiram o comando da cerimônia de inauguração do Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista.

O controle de acesso, em efetivo bastante reduzido se comparado a outros eventos presidenciais, é feito por viaturas do Exército, da PF e da PRF. Do lado de fora do aeroporto, uma claque com apoiadores do presidente estende bandeiras do Brasil e camisetas com o rosto do presidente, sob uma chuva fina.