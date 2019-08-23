Bolsonaro autoriza operação das Forças Armadas na região Amazônica

Como primeira ação, as Forças Armadas vão começar a atuar em Roraima com 2 aviões, que poderão despejar produtos para combater o fogo.

França e Irlanda ameaçam bloquear o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul , firmado em junho, caso o Brasil não tome providências para proteger a floresta amazônica.

Na noite de quinta-feira (22), o governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União(DOU) despacho que determina que todos os ministros adotem "medidas necessárias para o levantamento e o combate a focos de incêndio na região da Amazônia Legal para a preservação e a defesa da Floresta Amazônica".