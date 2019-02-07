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São Paulo

Bolsonaro aponta quadro de febre e pneumonia, diz boletim médico

A equipe médica do hospital Albert Einstein ajustou os antibióticos tomados pelo presidente para tratar os novos sintomas; ele segue com sonda no nariz e dreno no abdome para corrigir uma infecção

Publicado em 

07 fev 2019 às 19:12

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 19:12

Jair Bolsonaro após cirurgia em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter
Em boletim médico divulgado nesta quinta-feira (07), o Hospital Albert Einstein informa que o presidente Jair Bolsonaro apresentou na noite de quarta (06) episódio de "febre sem outros sintomas associados" e "imagem compatível com pneumonia" na tomografia de tórax e abdome.
A equipe médica do hospital ajustou os antibióticos tomados pelo presidente para tratar os novos sintomas. Ele segue com sonda no nariz e dreno no abdome para corrigir infecção identificada na noite de domingo, 3.
Bolsonaro foi internado em 28 de janeiro para realizar a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Nesta quinta, ele completou 11 dias no hospital e a orientação médica é de que mantenha repouso e evite falar. No quarto, ele fica em companhia da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e com o filho Carlos Bolsonaro.
Apesar do quadro, Bolsonaro mantém boa evolução no funcionamento intestinal e continua sem dor, realizando exercícios respiratórios e caminhada.
As visitas permanecem restritas. A alimentação segue feita por via venal, e o presidente mantém ingestão de líquidos por via oral.
Leia na íntegra o boletim: 
O excelentíssimo Presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece internado na Unidade Semi-Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Apresentou, ontem à noite, episódio isolado de febre sem outros sintomas associados, foi submetido à tomografia de tórax e abdome que evidenciou boa evolução do quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia. Foi realizado um ajuste na antibióticoterapia e mantidos os demais tratamentos. Continua sem dor, com sonda nasogástrica, dreno no abdome e recebendo líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral. Hoje, realizou exercícios respiratórios e caminhou no corredor. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas.

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