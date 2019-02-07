Bolsonaro aponta quadro de febre e pneumonia, diz boletim médico

Jair Bolsonaro após cirurgia em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter

Em boletim médico divulgado nesta quinta-feira (07), o Hospital Albert Einstein informa que o presidente Jair Bolsonaro apresentou na noite de quarta (06) episódio de "febre sem outros sintomas associados" e "imagem compatível com pneumonia" na tomografia de tórax e abdome.

A equipe médica do hospital ajustou os antibióticos tomados pelo presidente para tratar os novos sintomas. Ele segue com sonda no nariz e dreno no abdome para corrigir infecção identificada na noite de domingo, 3.

Bolsonaro foi internado em 28 de janeiro para realizar a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Nesta quinta, ele completou 11 dias no hospital e a orientação médica é de que mantenha repouso e evite falar. No quarto, ele fica em companhia da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e com o filho Carlos Bolsonaro.

Apesar do quadro, Bolsonaro mantém boa evolução no funcionamento intestinal e continua sem dor, realizando exercícios respiratórios e caminhada.

As visitas permanecem restritas. A alimentação segue feita por via venal, e o presidente mantém ingestão de líquidos por via oral.

Leia na íntegra o boletim: