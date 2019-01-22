Bolsonaro almoça em bandejão de mercado no centro de Davos

Pela manhã, Bolsonaro despistou a imprensa junto do filho, Eduardo, e deixou o Hotel Seehof, onde está hospedado, sem ser notado. Ele fez um breve passeio de carro pela cidade acompanhado de seguranças. Segundo o artista plástico brasileiro Simon Hecker, ouvido pelo Valor, o presidente comeu um sanduíche e tomou refrigerante.