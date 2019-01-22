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Suíça

Bolsonaro almoça em bandejão de mercado no centro de Davos

Presidente despistou a imprensa e atraiu atenção de brasileiros, que se aglomeraram na porta do estabelecimento

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 15:19

Publicado em 

22 jan 2019 às 15:19
Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante almoço no restaurante Migros. Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro almoçou nesta terça-feira no restaurante de um supermercado popular no centro de Davos , na Suíça , onde participa do Fórum Econômico Mundial . A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico. O estabelecimento, da rede Migros, fica a poucos metros das instalações do evento.
>Bolsonaro diz que seu compromisso é abrir a economia
Pela manhã, Bolsonaro despistou a imprensa junto do filho, Eduardo, e deixou o Hotel Seehof, onde está hospedado, sem ser notado. Ele fez um breve passeio de carro pela cidade acompanhado de seguranças. Segundo o artista plástico brasileiro Simon Hecker, ouvido pelo Valor, o presidente comeu um sanduíche e tomou refrigerante.
Do lado de fora, dez brasileiros aguardavam uma chance de se encontrar com Bolsonaro. Carregando bandeiras amarelas, torciam para conseguir tirar uma foto com o presidente, que discursou há pouco no Fórum de Davos. É a primeira viagem internacional do dirigente.

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