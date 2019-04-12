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Diálogos

Bolsonaro ainda não construiu coalizão positiva, diz Gustavo Loyola

Em evento em Vitória, o ex-presidente do Banco Central afirmou que articulação do governo federal funciona abaixo do esperado

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 16:22

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

12 abr 2019 às 16:22
O ex-presidente Gustavo Loyola durante evento da Rede Gazeta em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Ex-presidente do Banco Central, o economista Gustavo Loyola avalia como decepcionante o desempenho da economia no primeiro trimestre de 2019. Com isso, ele estima que o crescimento do PIB no ano pode não alcançar os 2%.
Loyola participou nesta sexta-feira (12) do "Diálogos sobre Desenvolvimento e Competitividade", encontro realizado em Vitória pela Rede Gazeta e pelo Sincades, com patrocínio da ArcelorMittal.
Ainda na avaliação do especialista, a articulação política do governo federal funciona abaixo do esperado.
"O presidente Jair Bolsonaro não transformou seu status de líder do antipetismo em coalizão positiva", destacou Loyola.
POLÍTICA
A jornalista da Rede Globo Andréia Sadi também ministrou palestra no evento. Segundo ela, que acompanha os bastidores dos Poderes em Brasília, a gestão de Jair Bolsonaro (PSL) vem pecando na articulação política e essa é uma constatação que existe mesmo dentro do governo.
Sadi frisou que não é possível dizer que o presidente tem uma base consolidada no Congresso. Falta um interlocutor habilitado para a construção.
Bolsonaro tem dito que não pretendo negociar com a "velha política". No entanto, a jornalista considera que a questão não é separar a boa e a má política, mas a política e a corrupção.

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