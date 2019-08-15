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Reclamações

Bolsonaro acusa Receita de 'devassa' contra familiares

O presidente também admitiu dificuldades no Senado para viabilizar a indicação do filho

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 05:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2019 às 05:42
Bolsonaro acusa Receita de 'devassa' contra familiares Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro reclamou nesta quarta-feira (14), da Receita Federal e afirmou que a instituição fez uma "devassa" na vida financeira de seus familiares que vivem no Vale da Ribeira (SP). Bolsonaro citou especificamente seus quatro irmãos, que possuem comércio na cidade.
"Foi feita uma devassa. No ano passado, quase todo dia a Receita entrava na minha vida financeira para saber se tinha alguma coisa esquisita ali para tentar me derrubar na campanha, não acharam nada, e não vão achar mesmo. E estão fazendo com a minha família... Não é de hoje nessas questões aí", afirmou Bolsonaro.
Ao chegar ao Palácio da Alvorada, o presidente respondeu a perguntas sobre uma suposta insatisfação que teria com o secretário especial da Receita, Marcos Cintra, por causa de uma possível "perseguição" aos negócios de seus irmãos.
O presidente também admitiu dificuldades no Senado para viabilizar a indicação do filho, deputado
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)
, para a embaixada do País em Washington. "Essa vantagem apertada (no Senado) não nos dá garantia", declarou.

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