Bolsonaro: 'Espero que tenham chegado aos executores e mandantes'

'Espero que tenham chegado aos executores e a quem mandou matar', diz Bolsonaro sobre Marielle Crédito: Reprodução/Instagram

"Espero que realmente a apuração tenha chegado de fato a quem foram os executores, se é que foram eles, e a quem mandou matar", disse.

Questionado se teria se sentido surpreso com envolvimento de ex-policiais, Bolsonaro não respondeu, mas disse que não acredita que existam crises impossíveis de serem solucionados, "coisa rara".

Ele disse ainda que é possível ter havido um mandante da morte da vereadora. "Eu conheci a Marielle depois de que ela foi assassinada, não conhecia ela apesar de ela ser vereadora lá com o meu filho no Rio de Janeiro."

Bolsonaro disse ainda estar interessado que seja descoberto quem foi o responsável pela tentativa de assassinato da qual foi vítima durante a campanha. "E também estou interessado em saber quem mandou me matar".