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Caso Marielle

Bolsonaro: 'Espero que tenham chegado aos executores e mandantes'

Questionado se teria se sentido surpreso com envolvimento de ex-policiais, Bolsonaro não respondeu, mas disse que não acredita que existam crises impossíveis de serem solucionados, "coisa rara"

Publicado em 

12 mar 2019 às 17:33

Publicado em 12 de Março de 2019 às 17:33

'Espero que tenham chegado aos executores e a quem mandou matar', diz Bolsonaro sobre Marielle Crédito: Reprodução/Instagram
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) comentou nesta terça-feira (12) a operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que prendeu um PM e outro ex-policial militar suspeitos de terem participado do assassinato da vereadora Marielle Franco.
"Espero que realmente a apuração tenha chegado de fato a quem foram os executores, se é que foram eles, e a quem mandou matar", disse.
Questionado se teria se sentido surpreso com envolvimento de ex-policiais, Bolsonaro não respondeu, mas disse que não acredita que existam crises impossíveis de serem solucionados, "coisa rara".
Ele disse ainda que é possível ter havido um mandante da morte da vereadora. "Eu conheci a Marielle depois de que ela foi assassinada, não conhecia ela apesar de ela ser vereadora lá com o meu filho no Rio de Janeiro."
Bolsonaro disse ainda estar interessado que seja descoberto quem foi o responsável pela tentativa de assassinato da qual foi vítima durante a campanha. "E também estou interessado em saber quem mandou me matar".
O presidente comentou ainda que tem milhares de fotos com policiais de todo o Brasil, após ser questionado sobre a existência de uma foto sua ao lado de um dos ex-policiais preso nesta terça. "Eu tenho foto com milhares de policiais civis e militares, com milhares, do Brasil todo."

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