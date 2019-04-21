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Em São Paulo

Bolsonaro 'escapa' de hotel e pilota moto nas ruas de Guarujá

Vestindo uma camisa de Neymar do clube francês Paris Saint-Germain e o que aparentava ser um colete a prova de balas, o presidente retornou cerca de 20 minutos depois

Publicado em 21 de Abril de 2019 às 11:45

Publicado em 

21 abr 2019 às 11:45
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) deixou o hotel militar onde estava hospedado em Guarujá neste sábado (20) e deu uma volta de moto pela cidade do litoral paulista. Pilotando a moto, Bolsonaro saiu do local às 18h35. O objetivo da "escapada" e o destino não foram divulgados.
Vestindo uma camisa de Neymar do clube francês Paris Saint-Germain e o que aparentava ser um colete a prova de balas, o presidente retornou cerca de 20 minutos depois, tirou selfies com apoiadores e respondeu a perguntas de repórteres.
VEJA VÍDEO
Bolsonaro estava no Hotel de Trânsito da sede da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, no Forte dos Andradas, desde quinta-feira (18). Ele informou que retornaria a Brasília neste domingo (21).
Questionado por uma mulher sobre onde tinha sido o passeio de moto e induzido a dizer que foi a uma igreja, ele repetiu Bola de Neve com as mulheres presentes. Quando o tema foi a reforma da Previdência depois do descanso, Bolsonaro disse que estava "acompanhando e se preparando". Ele afirmou ter recebido neste sábado o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
> Bolsonaro promete novas regras para porte de armas
"Eu estava acompanhando, se preparando, conversando com o ministro. Recebi o ministro [Campos Neto] hoje (sábado) aqui, conversou comigo duas horas", relatou. "É a minha vida, estou muito feliz com o que estou fazendo, porque eu estou sentindo que eu posso ajudar a mudar o destino do Brasil. É uma missão, pô. Eu tenho que cumpri-la?", afirmou Bolsonaro.
Mais cedo, ainda no sábado, Bolsonaro postou uma foto com sua mãe, Olinda Bolsonaro, 93. "Bom ter você comigo nesta Páscoa, mãe! Um abraço a todos!", escreveu em uma rede social. A mãe estava com o filho no hotel, conhecido por ter recebido por seis vezes o ex-presidente Lula e a esposa, Marisa Letícia.
Presidente da República, Jair Bolsonaro, publica foto com a mãe, Olinda Bolsonaro, durante estadia em Guarujá (SP), litoral do estado, em feriado prolongado da Páscoa Crédito: Facebok
Um dos principais atrativos da hospedagem é o fato de contar com uma praia privada, a de Monduba. A faixa de areia é protegida porque faz parte de uma área militar. O acesso é possível apenas pela frente do Forte dos Andradas.
Na sexta-feira (19), Bolsonaro deixou o hotel para jantar em um clube da cidade e, na volta, em rápida conversa com jornalistas, disse: "Não estou pegando praia. Não tem sol. Estou dando um passeio por aí, dando uma mergulhada, coisa que não fazia há muito tempo".
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Com a chegada da comitiva presidencial, a rede de internet no bairro onde fica o forte foi incrementada: passou de 3G para 4G. A atualização na tecnologia permite navegação mais rápida.
Forte dos Andradas, em Guarujá, SP, onde Bolsonaro estava hospedado Crédito: Divulgação | 1ª Bda AAAe
Pai do dono de um hostel que fica perto do forte, o comerciante Abílio Martins Pinto Junior, 62, disse à Folha que percebeu uma grande melhora na velocidade da conexão no estabelecimento. "Está perfeito." Bolsonaro é usuário assíduo de redes sociais e, recentemente, em viagem oficial ao Chile, reclamou da internet lenta no avião presidencial.
A hospedaria tem diferentes suítes, campo de futebol, piscina, banheira de hidromassagem e vista ao mar do quarto. Há dentro do complexo moradias de oficiais do Exército e uma espécie de clube. A frequência de Lula no hotel fez com que, na época de seu governo, fosse construída uma suíte específica para receber autoridades.
> Lei Rouanet deve ter teto de R$ 1 milhão por projeto, diz Bolsonaro
O Forte dos Andradas, forma como foi rebatizado o local em homenagem ao patriarca da Independência José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), foi a última fortificação a ser construída no país, em 1942. Inicialmente, o lugar levava o nome de Forte do Monduba, por estar ao pé do morro que leva o mesmo nome. Parte dele foi escavado em área de preservação ambiental permanente e é aberto para visitação ao público somente com agendamento prévio.
Para hospedagem, o lugar também recebe civis, além de militares. As solicitações precisam ocorrer com ao menos um mês de antecedência.
Forte dos Andradas, em Guarujá, SP, tem bloqueio durante viagem de Jair Bolsonaro Crédito: Google Maps

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