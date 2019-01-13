Battisti merece 'terminar seus dias na prisão', diz governo italiano

O italiano Cesare Battisti preso na Bolívia na noite deste sábado Crédito: Twitter / Reprodução

O governo italiano e partidos de diferentes orientações comemoraram a prisão de Cesare Battisti na Bolívia. Roma anunciou que um avião já foi enviado ao país e agora aguarda o trâmite legal para que o condenado por terrorismo na Itália possa ser deportado, esperando que isso possa ocorrer nas próximas horas ou dias. A operação que capturou Battisti na Bolívia contava com membros da polícia italiana.

Antonio Bernardini, embaixador da Itália no Brasil, foi um dos primeiros a comentar. "Battisti está preso! A democracia é mais forte do que o terrorismo", escreveu nas redes sociais.

Cesare Battisti poderia ser extraditado para a Itália ainda nesta semana. Mas existe uma questão legal ainda a ser resolvida para determinar se ele poderia ser enviado direto da Bolívia para a Itália ou se teria de passar primeiro pelo Brasil.

Matteo Salvini, ministro do Interior da Itália e líder de um partido de extrema-direita, foi outro que comemorou. Segundo ele, um criminoso "não merece uma vida confortável na praia, mas terminar seus dias na prisão".

Com uma imagem de Battisti na praia, o ministro italiano agradeceu "de coração ao presidente Jair Bolsonaro e ao novo governo brasileiro que mudou o clima político que permitiu essa prisão". "Acabou a bendição", insistiu.

Durante a madrugada, o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, também mandou uma mensagem para o político italiano. "O Brasil não é mais terra de bandido. Matteo Salvini, um presentinho está chegando", escreveu.

Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para celebrar a prisão de Battisti e aproveitou a ocasião para criticar o apoio prestado pelo PT ao italiano.

Durante a madrugada, o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, também mandou uma mensagem para o político italiano. "O Brasil não é mais terra de bandido. Matteo Salvini, um presentinho está chegando", escreveu.