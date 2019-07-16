Barros: eventual indicação de Eduardo Bolsonaro é legalmente viável

Durante conversa com jornalistas, na noite desta segunda, o porta-voz leu uma nota de Bolsonaro, na qual ele defende que "a indicação de embaixadores para qualquer nação com a qual o Brasil mantenha relações diplomáticas é uma atribuição única e exclusiva do Chefe do Poder Executivo".

"A eventual designação do Deputado Eduardo Bolsonaro para Embaixador do Brasil nos Estados Unidos é legalmente viável; ele detêm a total confiança do Presidente Bolsonaro e o acesso facilitado ao mandatário daquela Nação amiga; é Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN) da Câmara dos Deputados; é conhecedor de relações internacionais; e tem acompanhado comitivas do governo lideradas pelo Presidente e internalizado os princípios da atual política externa do Brasil", disse Bolsonaro na nota.