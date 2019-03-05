Bancada evangélica acusa Gaviões de intolerância religiosa em desfile

Imagem do desfile da Gaviões da Fiel, em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

A Gaviões da Fiel deixou líderes evangélicos furiosos ao levar para o sambódromo paulista representações de Satanás e Jesus num embate em que o primeiro aparenta sair vitorioso. Em grupos corintianos, circulavam imagens em que é o Belzebu que perde para Jesus.

A Frente Parlamentar Evangélica da Câmara dos Deputados disse, em nota divulgada nesta segunda (4), manifestar "profunda indignação e repúdio ao espetáculo" apresentado na madrugada deste domingo (3) pela escola de samba ligada ao Corinthians, que fez uma releitura do samba-enredo de 1994 "A Saliva do Santo e a Serpente do Veneno", sobre a história do tabaco.

Para o presidente da bancada religiosa, Lincoln Portela (PR), "uma apresentação pública ofensiva e desrespeitosa a todos nós, cristãos, ao vilipendiar e escarnecer o Senhor Jesus Cristo e a nossa fé".

Diz a nota assinada por Portela: "Entendemos que aquela apresentação não é arte, é crime. Nenhum direito é absoluto, logo o direito à manifestação artística não se sobrepõe à inviolabilidade da consciência e da crença".

Coreógrafo da Gaviões, Edgar Junior teve uma entrevista à Globo recuperada. Nela, diz que o foco da comissão de frente da escola, que trouxe o embate entre Jesus e o Diabo, "era chocar".

"Alcançamos nosso objetivo que era mexer com a polêmica Jesus e o Diabo e a fé de cada um."

"Manifestações dessa natureza estimulam o desrespeito e a intolerância, caminho inverso àquele que nós, brasileiros, estamos buscando consolidar continuadamente", afirma a bancada evangélica.

Candidata derrotada a deputada federal e ex-feminista convidada para trabalhar no ministério de Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), a católica Sara Winter afirmou à reportagem que entrará com representação no Ministério Público contra a Gaviões.

"Até o momento recebi mais de 600 emails de pessoas interessadas em processar a Gaviões", diz.

Em redes sociais, a escola introduziu Edgar Junior, 33, como idealizador de uma "comissão de frente que chega forte para o desfile em 2019".